وفاة رجل الأعمال طاهر القويري مالك شركة الشمعدان

توفي رجل الأعمال طاهر القويري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان.

ونعت شركة الشمعدان، على صفحتها بـ"فيس بوك"، رئيس مجلس إدارة الشركة وقالت: “البقاء لله.. خالص التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله المحاسب / مصطفى الطاهر القويري إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأوضحت أن صلاة الجنازة على رجل الأعمال طاهر القويري ستكون اليوم الأحد الموافق 18 يناير عقب صلاة العصر من مسجد المواساة، ويوارى جثمانه بالمنارة، ويقام العزاء في اليوم التالي بمسجد عبد المنعم رياض بقاعة حق الشهيد عقب صلاة المغرب.

واختتمت الشركة منشورها بالدعاء، إذ كتبت: اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

