السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل متهم بحيازة الهيروين المخدر في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة حيازة الهيروين والاستروكس المخدر بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ا.ا عاطل، حاز الاستروكس والهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان قسم شرطة الأزبكية تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة بعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وتم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بحوزته علي اكياس تحتوي علي لفافات من الهيروين المخدر والاستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع  والمبلغ المالي من حصيلة تجارته والهاتف المحمول الاتصال علي عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الأزبكية النيابة العامة الأزبكية

الجريدة الرسمية