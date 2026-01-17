السبت 17 يناير 2026
تحقيقات النيالة: جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب بالزيتون

صرحت نيابة الزيتون بدفن جثة شاب عثر عليه متوفى داخل شقته السكنية بمنطقة حلمية الزيتون، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

وكشفت التحقيقات أن المتوفى شاب في العقد الثالث من العمر لقي مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ومن ثم الوفاة.

وكانت مباحث قسم شرطة الزيتون تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 34 سنة ولا يوجد بها إصابات ظاهرية وبمعاينة منافذ الشقة تبين سلامتها وعدم وجود أي بعثرة بمحتوياتها وعثر علي حقن بجوار الجثة. 

وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.  

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

الجريدة الرسمية