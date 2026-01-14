الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة خلال حملات أمنية موسعة بشبرا الخيمة

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة وعدد من الأسلحة النارية والبيضاء وذخائر غير مرخصة وذلك خلال حملات أمنية موسعة استهدفت بؤر الإجرام والخارجين عن القانون في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار.

وجرت الحملات تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية حيث قادها ميدانيا العقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة والمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بمشاركة قوة من ضباط وأفراد المباحث.
واستهدفت الحملات مناطق مسطرد وأبو العلا كساب والقطاري وبهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتمكنت القوات من مداهمة عدد من الأوكار الإجرامية التي كانت تمثل بؤرًا لترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة دون ترخيص وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين المطلوبين على ذمة قضايا متنوعة.


وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدام الأسلحة النارية في حماية نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

