التموين تشن حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية بالفيوم

نفذت مديرية التموين بالفيوم حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية، بهدف ضمان إنتاج رغيف مطابق للمواصفات من حيث الوزن والفطر والتسوية، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي المخابز

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة أسفرت عن ضبط 13 شكائر دقيق بلدي مدعم مخابز زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن 650 كيلو جرام، وتم إحالة المحاضر الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما حررت الحملة 37 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

تكثيف الحملات على أسواق القرى والمدن بالفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز البلدية السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومستودعات الدقيق المدعم، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وتابع أنه شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

