ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة علي المخابز السياحية، المخابز البلدي، شارك فيها قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، تهدف إلي التأكد من وزن ومواصفات الخبز المنتج للاستهلاك اليومي.

نتائج الحملة علي المخابز

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حررت 30 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، ونقص وزن الرغيف، ومخالفة الإنتاج للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم مخابز، قبل تهريبه إلي السوق السوداء، عبارة عن 30 شكارة دقيق بلدي مدعم مخابز زنة الشكارة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن طن ونصف الطن بقرية الغرق، ونصف طن دقيق بلدى مدعم بأحد المخازن قبل موعد للبيع في السوق السوداء، و10 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة الشيكارة 50 مهربة من المخابز.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بتكثيف الحملات علي المخابز البلدي والسياحية والمطاعم، لضمان سلامة الأغذية المقدمة للاستهلاك اليومي.

