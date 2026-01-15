إحباط محاولة تهريب 3400 كيلو دقيق مدعم للسوق السوداء بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على المخابز السياحية والبلدية ومستودعات الدقيق لمتابعة الالتزام بالمواصفات في إنتاج الرغيف من حيث الوزن وقطر الرغيف ودرجة التسوية.

شارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وأسفرت عن تحرير 45 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، ونقص وزن الرغيف، انتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار وعدم نظافة أدوات العجين.

نتائج الحملة علي المخابز ومستودعات الدقيق

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 3 أطنان و400 كيلو جرام دقيق بلدي قبل تهريبها للسوق السوداء، عبارة عن 2500 كيلو دقيق بلدي مستهلكين بحوزة مالك مستودع دقيق معدة للبيع في السوق السوداء، كما تم ضبط 18 شيكارة دقيق بلدى مخابز زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، بإجمالي وزن 900 كيلو جرام، كما تم تحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم التنبيه بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق لضبط الأسعار.

