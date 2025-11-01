السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولة مفاجئة لوكيل وزارة التموين بالفيوم على المخابز البلدي والسياحي

جولة علي المخابز،
جولة علي المخابز، فيتو

قام وكيل وزارة التموين  والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، المهندس جمعة عبدالحفيظ، بجولة مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بدائرة بندر أول وثاني الفيوم، للتأكد من انتظام العمل داخل منظومة الخبز المدعم، ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

نتائج جولة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية علي مخابز الفيوم 

وقال  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن الجولة أسفرت عن تحرير مخالفة تصرف في  11 شيكارة دقيق مدعم، زنة الواحدة 50 كيلو جرام،  بإجمالي وزن 550 كيلو، كما تم تحرير محضري  إنتاج خبز مخالف للمواصفات، وتحرير  3 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن عن المقرر، 90 جراما للرغيف، وتم إحالة جميع المخالفات إلي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 35 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

كبدة فاسدة وسلع منتهية الصلاحية، تموين الفيوم يحرر 86 مخالفة متنوعة

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية، حفاظا علي حقوق المواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات بجولة مفاجئة محافظة الفيوم منظومة الخبز المدعم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 1305 مخالفات تموينية خلال أغسطس الماضي بالفيوم

وكيل التموين بالاسكندرية يجتمع بقيادات المديرية الرقابية

ضبط 176 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق في المنيا

تحرير 81 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 2247 محضرا تموينيا لمخابز بلدية وأسواق بالبحيرة

تحرير 88 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 48 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات رقابية على المخابز البلدية بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

تحرير 44 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم 1-0 أمام برينتفورد بالشوط الأول

بعد أنباء الخيانة، لامين يامال ينفصل رسميا عن نيكي نيكول

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بالخير والسعادة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية