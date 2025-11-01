جولة مفاجئة لوكيل وزارة التموين بالفيوم على المخابز البلدي والسياحي

قام وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، المهندس جمعة عبدالحفيظ، بجولة مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بدائرة بندر أول وثاني الفيوم، للتأكد من انتظام العمل داخل منظومة الخبز المدعم، ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

نتائج جولة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية علي مخابز الفيوم

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن الجولة أسفرت عن تحرير مخالفة تصرف في 11 شيكارة دقيق مدعم، زنة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن 550 كيلو، كما تم تحرير محضري إنتاج خبز مخالف للمواصفات، وتحرير 3 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن عن المقرر، 90 جراما للرغيف، وتم إحالة جميع المخالفات إلي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية، حفاظا علي حقوق المواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار.

