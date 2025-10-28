التحفظ علي 2.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة علي المخابز البلدية والسياحية، لمتابعة إنتاج الخبز، والتأكد من مطابقة الرغيف المتتج للمواصفات، والتزام أصحاب المخابز بالمواصفات المحددة للرغيف.

نتائج الحملة علي المخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 55 مخالفة متنوعة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ علي 2 طن و750 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم مخابز، قبل تهريبه الي السوق السوداء، عبارة عن 35 شيكارة، بإجمالي وزن طن و750 كيلو جراما، معدة للبيع في السوق السوداء، وتجميع 10 شكاير دقيق مستودعات بإجمالي وزن 500 كيلو جرام، وتصرف أحد المخابز في 10 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن 500 كيلو جرام.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات علي المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.