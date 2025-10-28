الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محافظات

التحفظ علي 2.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة علي المخابز البلدية والسياحية، لمتابعة إنتاج الخبز، والتأكد من مطابقة الرغيف المتتج للمواصفات، والتزام أصحاب المخابز بالمواصفات المحددة للرغيف.

نتائج الحملة علي المخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 55 مخالفة متنوعة  للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ علي 2 طن و750 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم مخابز، قبل تهريبه الي السوق السوداء، عبارة عن 35 شيكارة، بإجمالي وزن طن و750 كيلو جراما،  معدة للبيع في السوق السوداء، وتجميع 10 شكاير دقيق مستودعات بإجمالي وزن 500 كيلو جرام، وتصرف  أحد المخابز في  10 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن 500 كيلو جرام.

حملة تموينية تضبط مواد خطرة بمخزن في الشرقية (صور)

التحفظ على كميات كبيرة من الجيلي الفاسد في حملة تموينية بالفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد بتكثيف الحملات علي المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم.

