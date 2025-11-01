لنقص الوزن ومخالفة المواصفات، تموين الفيوم تحرر 28 محضرا للمخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة علي المخابز البلدي والسياحي، لمتابعة وزن الرغيف المنتج ومواصفاته، حفاظا علي جودة ما ينتج للاستهلاك اليومي، وشارك في الحملة إدارة مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي المخابز

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 28 مخالفة متنوعة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق المخصص لإنتاج المنظومة، نقص وزن الرغيف المنتج عن 90 جرام، انتاج رغيف مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كنا تمكنت الحملة من التحفظ على 750 كيلو جرام دقيق بلدى، عبارة عن 15 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلوجرام، محملة على أحد التريسكلات بدائرة مركز سنورس، كما تم تحرير مخالفة تجميع دقيق الاحد المخابز البلدية.

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات علي المخابز البلدي والسياحية، ومحلات الأغذية، للحفاظ علي صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.