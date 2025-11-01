السبت 01 نوفمبر 2025
لنقص الوزن ومخالفة المواصفات، تموين الفيوم تحرر 28 محضرا للمخابز

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة علي المخابز البلدي والسياحي، لمتابعة وزن الرغيف المنتج ومواصفاته، حفاظا علي جودة ما ينتج للاستهلاك اليومي، وشارك في الحملة إدارة مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي المخابز

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 28 مخالفة متنوعة للمخابز،  ما بين تصرف في حصة الدقيق المخصص لإنتاج المنظومة، نقص وزن الرغيف المنتج عن 90 جرام، انتاج رغيف مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين، كنا تمكنت الحملة من التحفظ على 750 كيلو جرام دقيق بلدى، عبارة عن 15 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلوجرام، محملة على أحد التريسكلات بدائرة مركز سنورس، كما تم تحرير مخالفة تجميع دقيق الاحد المخابز البلدية.

 

تحرير 35 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

التحفظ على كميات كبيرة من الجيلي الفاسد في حملة تموينية بالفيوم

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات علي المخابز البلدي والسياحية، ومحلات الأغذية، للحفاظ علي صحة المواطنين.

