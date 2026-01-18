التحفظ على 9 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنشأة القناطر

18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تفتيشية موسعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، أسفرت عن ضبط 9 أطنان من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاءت الحملة في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق، وتشديد الحملات على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأُجريت الحملة برئاسة، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط لحوم وكبدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى دواجن ورومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن بلغ 9 أطنان بمدينة منشأة القناطر بما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة

وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين الجيزة حملات مكبّرة استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية.

وأشار إلى أنه تمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (بإجمالي 6 أطنان) قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة حي الوراق، كما تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.