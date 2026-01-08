الخميس 08 يناير 2026
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة في حملة تموينية بالجيزة

ضبط لحوم فاسدة بالجيزة،فيتو
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حملة مكبرة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن في مختلف مناطق المحافظة، بهدف ضبط الأسواق وضمان سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٥ أطنان من هياكل ومفروم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط  ٢١٠ كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية، فضلًا عن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك.

تم تحريز المضبوطات على الفور وسحب عينات منها لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها، كما تم تحرير محاضر لأصحاب المحلات التي تم ضبط المخالفات فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأن تلك المضبوطات.

ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة

وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين الجيزة حملات مكبّرة استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية.

وأشار إلى أنه تمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (بإجمالي 6 أطنان) قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة حي الوراق، كما تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الصحراوية في الجيزة خلال 24 ساعة

القبض على المتهم بطعن زميله بـ"كاتر" أمام محكمة الجيزة

مباحث التموين الطب البيطري لحوم
