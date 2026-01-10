ضبط مخزن غير مرخص لبيع أسطوانات الغاز وكميات لحوم غير صالحة بالجيزة

18 حجم الخط

تمكنت مباحث التموين من ضبط مخزن غير مرخص لتوزيع أسطوانات الغاز في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث كان المخزن يقوم بتجميع 36 أسطوانة غاز تجارية بهدف بيعها في السوق السوداء، وجرى ضبط المتهمين وتحريز المضبوطات.

وفي نفس السياق، ألقت مباحث التموين القبض على صاحب محل لبيع الدواجن في مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد أن تم ضبط 2 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن، كانت معدة لاستخدامها في تصنيع لحوم اللانشون والبرجر والسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

تأتي هذه الضبطيات في إطار الحملات التموينية المستمرة لمكافحة الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.

