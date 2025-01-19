أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب بألبوم «حبيبنا» وإطلالته بحفل Joy Awards

تصدر الفنان أحمد سعد التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب خلال الساعات الماضية بعد طرح ألبوم «حبيبنا» وظهوره اللافت في حفل Joy Awards 2025 بالمملكة العربية السعودية أمس السبت.





أطل أحمد سعد أمس في حفل Joy Awards بإطلالة مختلفة من خلال جاكيت طويل وستايل يظهر به أحمد سعد للمرة الأولى وانتشرت صوره بشكل كبير عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ألبوم أحمد سعد





كما حقق "سعد" انتشارا كبيرا على مدار الساعات الماضية بألبومه الجديد "حبيبنا" الذي أطلقه يوم الأربعاء الماضي على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.







وتصدر أحمد سعد التريند على موقع يوتيوب بست أغنيات دفعة واحدة من ألبوم حبيبنا بعد أن أطلق الألبوم المكون من ٩ أغنيات في يوم واحد.







وتواجدت بقائمة تريند اليوتيوب أغنيات (بسيط، وتيجي نحارب، وعايز سلامتك، وعمري اللي فات، وأنا مشيت، ولوجيت).



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنيات بشكل كبير على حساباتهم الشخصية كما انتشرت مجموعة كبيرة من المقاطع على تطبيق تيك توك محققة ملايين المشاهدات.

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