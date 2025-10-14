3 نجوم يشاركون في النسخة السادسة من موسم الرياض 2025

يشارك ثلاث نجوم مصريين خلال النسخة السادسة من موسم الرياض، وذلك بعد تراجع تركي آل الشيخ في قراره عن عدم مشاركة النجوم المصريين في موسم الرياض.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ عن موسم الرياض في نسخته الجديدة بالسعودية، مؤكدًا أنه يتضمن فعاليات عدة لباقة من نجوم العالم.

وقال الشيخ من خلال فيس بوك: ‏أكبر نجوم الكوميديا على مستوى العالم يقدمون عروضًا لمدة شهر تقريبًا في الرياض مختلف الجنسيات وهذا جزء بسيط من جدول العام في مدينة الرياض المزدحم بالفعاليات والأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية والسياحية والمعارض".

وأضاف موسم الرياض يشارك فيه كل الجنسيات وسبب نجاحه الأساسي بعد توفيق الله ودعم القيادة هو السعوديون... السعوديون فقط الذي لا غناء للموسم عنهم البقية قابلون للتغيير والتحديث بما يتوافق مع رغبة الموسم وجمهوره... باختصار نجاحنا بأيدينا وموسمنا مفتوح للجميع للمشاركة فيه على حسب احتياجنا نحن".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قال سابقًا على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": " إن شاء الله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية.. مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".

نجوم مصريون يشاركون في موسم الرياض 2025

أعلن القائمون على النسخة السادسة من موسم الرياض عن مشاركة الفنان محمد هنيدي في عمل مسرحي جديد يحمل اسم" تاجر السعادة".

المسرحية من المقرر أن يتم عرضها يوم 10 يناير الجاري، وتعد مشاركة محمد هنيدي في موسم الرياض هذا العام.

كما يشارك الفنان بيومي فؤاد في المسرحية السعودية “النداء” الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، المقام في المملكة العربية السعودية

بيومي فؤاد في موسم الرياض

ومن المفترض، أن يتم عرض مسرحية النداء الأخير يومي 23 و29 اكتوبر ضمن فعاليات موسم الرياض علي مسرح العلي

وتم الإعلان عن مشاركة النجمة أنغام في موسم الرياض أيضا في حفلات الموسم، ضمن قائمة من كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

وجاء الإعلان عبر الصفحة الرسمية لموسم الرياض على إنستجرام، حيث نشر: انتظرونا في حفلات موسم الرياض 2025 بمشاركة نجوم من الأغنية السعودية والعربية... قريبا إعلان تفاصيل الحفلات ومواعيد طرح التذاكر.

