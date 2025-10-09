بعد منشور تركي آل الشيخ، مانشستر يونايتد يرد على مزاعم الاستحواذ على النادي

أثار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية جدلا واسعا بمنشور عبر منصة "إكس"، كشف فيه عن تطورات جديدة بشأن ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رد مانشستر يونايتد

وكشفت الصحف الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد فوجئ بمزاعم حول إعداد عرض استحواذ جديد كما ذكر تركي آل الشيخ في ليلة البارحة.

وبحسب المصادر القوية التي تحيط بالنادي، فإنه لا يوجد عرض ولا محادثات مع مستثمرين جدد حول هذا الأمر.

تويتة ترك آل الشيخ

وكان قد ألمح تركي آل الشيخ لاحتمال دخول مستثمر سعودي على خط ملكية مانشستر يونايتد

وكتب آل الشيخ: "أسعد خبر سمعته اليوم أن مانشستر يونايتد في مرحلة متقدمة من إتمام صفقة بيعه لمستثمر جديد.. يارب يكون أفضل من الملاك السابقين".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تصريحات آل الشيخ تتزامن مع تقارير عن محادثات بينه وبين مسؤولي مانشستر يونايتد بخصوص تنظيم مباراة ودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، قد تدر على النادي أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه النادي من خسائر مالية تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

يذكر أن عائلة جليزر المالكة لليونايتد، كانت رفضت في 2024 عرضا ضخما من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني للاستحواذ الكامل، واكتفت ببيع نحو 27.7% من الأسهم لرجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف مقابل 1.25 مليار جنيه إسترليني.

وتزامن الجدل حول ملكية النادي مع تراجع نتائجه هذا الموسم، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط فقط بعد 7 جولات، بينما يتصدر أرسنال الترتيب بـ16 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.