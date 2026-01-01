الخميس 01 يناير 2026
الأهالي يشيعـون جثمان رضيع ألقاه مهتز نفسيا في ترعة بالدقهلية

شيع أهالي ميت عاصم مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جثمان رضيع ألقاه مهتز نفسيا في ترعة البحر الصغير بمنية النصر.

وفي مشهد إنساني مؤثر في منية النصر بالدقهلية خرجت الجنازة حيث حمل الأب الرضيع متوجها به إلى مقابر العائلة وسط بكاء أسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد نجحت في العثور على جثمان الرضيع وانتشاله، بعد أن  ألقاه شاب مهتز نفسيا في مياه ترعة البحر الصغير في الدقهلية.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد قيام مهتز نفسيا بإلقاء طفل رضيع في مياه البحر الصغير، بميزانية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر.

 

وكان شاب يدعى أحمد إبراهيم سليمان، 22 سنة قام بإلقاء طفل رضيع في مياه البحر الصغير، بميزانية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر.

حيث تسلل الشاب إلى المنزل المجاور له، وقام بالدخول إلى غرفة الطفل الرضيع الذي يبلغ عمره 14 يوما أثناء نوم الأسرة، ثم توجه به إلى ترعة البحر الصغير، وقام بإلقائه في المياه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة، وقررت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية حبس المتهم في واقعة إلقاء رضيع في مياه ترعة البحر الصغير بقرية ميزانية عاصم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

