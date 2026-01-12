الإثنين 12 يناير 2026
نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي التجارة والألسن

جامعة عين شمس
أجرى الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكليتي التجارة والألسن، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة لسير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة، والدكتورة يمنى صفوت، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، والدكتور محمد شاهين وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة سيد متولي وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مرسي، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب. 

وشملت الجولة تفقد عدد من لجان الامتحانات، وقاعات الاختبارات الالكترونية بـ كلية الألسن والإطمئنان على جاهزية مقرات الخدمات الطبية والإدارية داخل الكليتين، والتأكد من توافر كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب طوال فترة الامتحانات.

وأشاد الدكتور رامي ماهر غالي بحسن سير العملية الامتحانية وانتظامها، مؤكدًا عدم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى، في ضوء الإجراءات التنظيمية الصارمة التي اتخذتها الجامعة والالتزام الكامل بالتعليمات، مثمنًا الجهود المبذولة من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والإدارات المعنية في الإشراف والمتابعة.

وخلال جولته داخل اللجان، استمع نائب رئيس الجامعة إلى آراء الطلاب حول أسئلة الامتحانات، كما اطمأن على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتنوع الأسئلة بما يقيس مهارات ومعارف الطلاب، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

وشدد نائب رئيس الجامعة علي ضرورة تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب، والتواجد المستمر لأعضاء هيئة التدريس والعاملين طوال فترة الامتحانات، مع الالتزام الكامل بقواعد الانضباط وتفعيل آليات مواجهة الغش بكافة أشكاله، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب.

كما أكد حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لطلاب الدمج والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير جميع التيسيرات اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويوفر بيئة امتحانية ملائمة لجميع الطلاب.

وفي ختام الجولة، شدد  الدكتور رامي ماهر غالي على الإنتهاء من أعمال التصحيح فور كل امتحان، والإسراع في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، في إطار حرص جامعة عين شمس على انتظام العملية التعليمية.

