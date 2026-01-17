اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصًا

18 حجم الخط

ذكر مسؤولون أن فرق البحث مشطت اليوم السبت منطقة وعرة من التلال الجيرية في مقاطعة سولاويسي الجنوبية الإندونيسية، بعدما فقدت طائرة تقل 11 شخصا الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أثناء اقترابها من المركز الإقليمي ماكاسار.

مواصفات الطائرة

وقالت وزارة النقل إن الطائرة وهي من طراز (إيه.تي. آر 42-500) ذات المحرك التوربيني التي تشغلها شركة النقل الجوي الإندونيسية IAT، كانت متجهة من يوجياكارتا بجزيرة جاوة إلى مطار السلطان حسن الدين الدولي في ماكاسار، عاصمة جنوب سولاويزي، عندما انقطع الاتصال فجأة.

وأكدت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية "باسارناس" أن الطائرة فُقدت اليوم السبت في مقاطعة ماروس، جنوب سولاويزي، كانت تقل 11 شخصًا.

الطائرة كانت تقل 11 شخصًا منهم 8 من أفراد الطاقم و3 ركاب

وقال إيدي براكوسو، مدير العمليات في باسارناس، إن "الطائرة كانت تقل 11 شخصًا، منهم 8 من أفراد الطاقم و3 ركاب. وكان آخر اتصال بالطائرة في تمام الساعة 1:17 ظهرًا بالتوقيت المحلي".

وأكد براكوسو، استنادًا إلى البيانات التي قدمتها شركة AirNav Indonesia، أن آخر موقع للطائرة رُصد في منطقة ليانغ ليانغ في مقاطعة ماروس.

مكتب البحث والإنقاذ في ماكاسار حشد فرق البحث فور تلقيه بلاغًا عن فقدان الطائرة

قال براكوسو إن مكتب البحث والإنقاذ في ماكاسار حشد فرق البحث فور تلقيه بلاغًا عن فقدان الطائرة من شركة طيران إيرناف إندونيسيا.

وأضاف أن الضباط الخمسة والعشرين المنتشرين في المكتب مُقسّمون إلى 3 مجموعات للبحث عن الطائرة المفقودة، المسجلة برقم PK-THT.

وقال: “الأفراد في طريقهم إلى آخر نقطة تم تحديدها في ليانغ ليانغ”.

وأشار براكوسو إلى أن عملية البحث لا تزال جارية، وأن باسارناس ستواصل عملياتها بكثافة حتى يتم معرفة حالة الطائرة وركابها.

