خارج الحدود

هبوط طائرة نتنياهو في جزيرة كريت اليونانية ونصائح بمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر

قاعدة العديد الجوية
قاعدة العديد الجوية فى قطر، فيتو
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بهبوط طائرة نتنياهو في جزيرة كريت اليونانية.

فلايت رادار: الطائرة الخاصة لنتنياهو إلى وجهة غير معلومة 

فى وقت سابق، كشف موقع "فلايت رادار" عن مغادرة الطائرة الخاصة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم، إلى وجهة غير معلومة.

وقال إعلام إسرائيلي: إن طائرة نتنياهو غادرت قاعدة نيفاتيم الجوية خشية تعرضها للقصف.

مغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر

من ناحية أخرى، نقل ثلاثة دبلوماسيين لوكالة «رويترز» أنه جرى توجيه نصائح لبعض الأفراد بمغادرة قاعدة «العديد» الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر.

وتُعد قاعدة العديد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتضم نحو 10 آلاف جندي.

طهران حذّرت دول المنطقة من أنها ستستهدف القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها

وفي السياق نفسه، قال مسؤول إيراني كبير، اليوم، لوكالة «رويترز»، إن طهران حذّرت دول المنطقة من أنها ستستهدف القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها في حال تعرّضت لهجوم من الولايات المتحدة، وذلك على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في ظل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عدد من المدن الإيرانية. 

إيران أبلغت دول المنطقة بأن القواعد الأمريكية ستكون هدفًا مباشرًا

وأضاف المسئول أن إيران أبلغت دول المنطقة بأن القواعد الأمريكية ستكون هدفًا مباشرًا إذا هاجمت واشنطن طهران، مطالبًا هذه الدول بالعمل على منع أي تحرك أمريكي ضد إيران. 

جزيرة كريت اليونانية القواعد الأمريكية قطر قاعدة العديد الجوية مغادرة قاعدة العديد إيران

أرقام مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

