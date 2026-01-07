الثلوج تحبس طائرة رئيس رومانيا في مطار باريس

18 حجم الخط

كشف قناة Digi24 عن حبس طائرة رئيس رومانيا نيكوسور دانا في مطار باريس بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

إغلاق حركة الشاحنات مؤقتًا على الحدود مع بلجيكا

وكانت السلطات الفرنسية في وقت لاحق أصدرت قرارًا بإغلاق حركة الشاحنات مؤقتًا على الحدود مع بلجيكا حتى مساء الأربعاء بسبب الثلج والجليد بحسب ما ذكرت صحيفة Soir.

وكانت وزارة النقل الفرنسي أعلنت في وقت سابق إلغاء حوالي 100 رحلة جوية في مطار شارل ديجول بباريس صباح الأربعاء بسبب تساقط الثلوج والبرد القارس.

كما تم إلغاء 40 رحلة أخرى في مطار أورلي.

اضطرابات في الرحلات الجوية

وكان من المتوقع حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو لتلفزيون سي نيوز إنه “يأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر اليوم”.

وأفادت وكالة Belga بتعليق خدمة القطارات من بلجيكا إلى هولندا بسبب تساقط الثلوج على خطوط السكك الحديدية في هولندا.

إلغاء مئات الرحلات الجوية في هولندا

جدير بالذكر أن الطقس المتجمد اجتاح مساحات شاسعة من أوروبا، أمس الثلاثاء، وتسببت الثلوج في إلغاء مئات الرحلات الجوية في هولندا، ووفاة ​خمسة أشخاص بحوادث طرق في فرنسا.

وعلّقت السلطات كل خدمات السكك الحديدية المحلية في هولندا في وقت مبكر من صباح أمس، بعدما أدى عطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى تفاقم الاضطرابات في شبكة السكك الحديدية بالبلاد.

وبدأت القطارات تعمل في بعض المناطق بعد الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، لكن المشاكل استمرت في ‌المنطقة المحيطة بأمستردام، ‌وهي وجهة سياحية شهيرة.

