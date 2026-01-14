الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب تهديد أمريكا بضرب إيران، إسرائيل تنقل طائرة نتنياهو خارج الكيان

طائرة جناح صهيون
طائرة جناح صهيون الرئاسية، فيتو
18 حجم الخط

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنقل طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خارج البلاد خشية تعرضها للقصف، في ظل التوتر الأمريكي الإيراني وتهديد الرئيس الأمريكي بضرب طهران، على خلفية الاحتجاجات المشتعلة منذ نحو الأسبوعين، فيما هددت إيران بالرد على تلك التهديدات، في حال شن ترامب عملًا عسكريًا ضدها.

أين اختفت طائرة “جناح صهيون”

وفي وقت سابق، رصد موقع "فلايت رادار" إقلاع طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لوجهة غير محددة. 

وبحسب المعلومات الواردة من هناك، غادرت طائرة "جناح صهيون" الرئاسية الأجواء الإسرائيلية انطلاقًا من قاعدة نڤاتيم الجوية جنوبي إسرائيل.

مخاوف فى إسرائيل من قصف إيران لقاعدة نفاتيم الجوية

وربما يكون ذلك إجراء احترازي في حال ردت إيران بقصف قاعدة نفاتيم الجوية، إذا ضربتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ذلك في إطار مناورة سيناريوهات. وقد حدث ذلك أيضًا في اليوم الأول من حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

تهديدها بقصف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة

جدير بالذكر أن إيران جددت، صباح اليوم الأربعاء، تهديدها بقصف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

وقال مسئول إيراني كبير لوكالة «رويترز»: «حذرنا دول المنطقة من أننا سنقصف القواعد الأمريكية إذا هاجمتنا واشنطن».

وأشار المسئول الإيراني إلى أن طهران طلبت من زعماء دول المنطقة - بما في ذلك تركيا - منع التصعيد العسكري من جانب أمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقل طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تهديد الرئيس الأمريكي بضرب طهران إيران طهران قصف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طائرة جناح صهيون

مواد متعلقة

بعد اقتراب موعدها، خبير بالناتو يكشف خطة أمريكا العسكرية لضرب إيران

إيران تدين القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء طهران الاقتصاديين

احتجاجات إيران، محاكمات سريعة للمتهمين بأعمال شغب

2000 أم 20 ألفا، تضارب أرقام أعداد قتلى احتجاجات إيران يفاقم غموض التدخل الأمريكي

لأول مرة منذ 4 أيام، توقف مكاسب النفط مع استئناف شحنات فنزويلا ومخاوف بشأن إيران

واشنطن بوست: واشنطن طلبت من الأوروبيين معلومات استخباراتية حول أهداف داخل إيران
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية