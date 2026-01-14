بسبب تهديد أمريكا بضرب إيران، إسرائيل تنقل طائرة نتنياهو خارج الكيان

18 حجم الخط

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنقل طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خارج البلاد خشية تعرضها للقصف، في ظل التوتر الأمريكي الإيراني وتهديد الرئيس الأمريكي بضرب طهران، على خلفية الاحتجاجات المشتعلة منذ نحو الأسبوعين، فيما هددت إيران بالرد على تلك التهديدات، في حال شن ترامب عملًا عسكريًا ضدها.

أين اختفت طائرة “جناح صهيون”

وفي وقت سابق، رصد موقع "فلايت رادار" إقلاع طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لوجهة غير محددة.

وبحسب المعلومات الواردة من هناك، غادرت طائرة "جناح صهيون" الرئاسية الأجواء الإسرائيلية انطلاقًا من قاعدة نڤاتيم الجوية جنوبي إسرائيل.

مخاوف فى إسرائيل من قصف إيران لقاعدة نفاتيم الجوية

وربما يكون ذلك إجراء احترازي في حال ردت إيران بقصف قاعدة نفاتيم الجوية، إذا ضربتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ذلك في إطار مناورة سيناريوهات. وقد حدث ذلك أيضًا في اليوم الأول من حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

تهديدها بقصف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة

جدير بالذكر أن إيران جددت، صباح اليوم الأربعاء، تهديدها بقصف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

وقال مسئول إيراني كبير لوكالة «رويترز»: «حذرنا دول المنطقة من أننا سنقصف القواعد الأمريكية إذا هاجمتنا واشنطن».

وأشار المسئول الإيراني إلى أن طهران طلبت من زعماء دول المنطقة - بما في ذلك تركيا - منع التصعيد العسكري من جانب أمريكا.

