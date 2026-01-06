مطار العريش يستقبل طائرة المساعدات السعودية الـ 78 لإغاثة قطاع غزة

18 حجم الخط

وصلت إلي مطار العريش الدولي اليوم الثلاثاء طائرة المساعدات السعودية الـ 78 ضمن الجسر الجوي المسير من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية لنقلها إلي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



مطار العريش يستقبل طائرة المساعدات السعودية الـ 78 لإغاثة الشعب الفلسطيني



وتسلمت أطقم الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش المساعدات من الطائرة بعد تفريغ حمولتها لنقلها الي معبر رفح البري علي متن الشاحنات المصرية تمهيدا لدخولها إلي القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتضمنت المساعدات كميات من المواد الغذائية والإيوائية تشتمل علي حقائب إيوائية إلي جانب سلال غذائية تتضمن السكر والأرز وحليب الأطفال والمعلبات المختلفة مابين الفول والتونة واللحوم المجفقة والتمور.

محافظ شمال سيناء يهنئ الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد

وفي سياق آخر قدم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جاء هذا خلال زيارته بطريركية الاقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، حيث كان في استقباله الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

وأكد محافظ شمال سيناء، على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة سار على أرضها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة.

ومن جانبه وجه الانبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، التحية والتقدير الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء وإعادة الامن والأمان في كافة ربوعها.

كما وجه التحيه إلي محافظ شمال سيناء علي الجهود المبذولة في خدمة المواطن السيناوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.