"غدر" في العرف العسكري، واشنطن استخدمت طائرة "متنكرة" بطلاء مدني لقتل مهربين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين مطلعين أن وزارة الدفاع الأمريكية استخدمت طائرة سرية جرى طلاؤها لتبدو كطائرة مدنية، في أول هجوم تنفذه ضد قارب قالت إدارة الرئيس ترامب إنه كان يهرب المخدرات، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا في سبتمبر الماضي.

وأوضح المسؤولون أن الطائرة كانت تحمل ذخيرتها داخل هيكلها، وليس بشكل ظاهر تحت الأجنحة.

ويرى خبراء قانونيون أن الطابع غير العسكري للطائرة يحمل دلالات خطرة، إذ استندت الإدارة إلى أن ضرباتها القاتلة ضد القوارب قانونية وليست جرائم قتل، على اعتبار أن الرئيس ترامب "قرر" أن الولايات المتحدة تخوض نزاعًا مسلحًا مع عصابات المخدرات.

غير أن قوانين النزاعات المسلحة تحظر على المقاتلين التنكر بصفة مدنية لخداع الخصوم ودفعهم إلى التراخي ثم مهاجمتهم وقتلهم، وهو ما يُعد جريمة حرب بالعرف العسكري تُعرف بـ "الغدر".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اطّلعوا على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالهجوم، أو جرى إطلاعهم عليها، أن الطائرة حلّقت على ارتفاع منخفض مكّن ركاب القارب من رؤيتها.

ويبدو أن القارب غيّر مساره عائدًا باتجاه فنزويلا بعد مشاهدة الطائرة، وذلك قبل تنفيذ الضربة الأولى.



كما أظهرت التسجيلات أن اثنين من الناجين من الهجوم الأولي كانا يلوّحان للطائرة بعد صعودهما إلى جزء مقلوب من هيكل القارب، قبل أن يُقتلا في غارة لاحقة أغرقت الحطام بالكامل.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الناجيان يعلمان أن الانفجار الذي أصاب زورقهما نجم عن هجوم صاروخي.

ومنذ ذلك الحين، لجأ الجيش الأمريكي إلى استخدام طائرات عسكرية معروفة في استهداف الزوارق، من بينها الطائرات المسيّرة من طراز MQ-9 ريبر، رغم عدم اتضاح ما إذا كانت تحلق على ارتفاع منخفض يسمح برؤيتها.

وفي هجوم وقع في أكتوبر، تمكّن ناجيان من الابتعاد سباحة عن حطام زورقهما، ما أنقذهما من ضربة لاحقة استهدفت ما تبقى منه. وقد أنقذهما الجيش وأعادهما إلى بلديهما، كولومبيا والإكوادور.

وتتناول الأدلة العسكرية الأمريكية الخاصة بقانون الحرب مسألة الغدر بتفصيل، موضحة أنه يشمل تظاهر المقاتلين بصفة مدنية بما يدفع الخصم إلى إهمال اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كما ينص دليل البحرية الأمريكية على أن المقاتلين الشرعيين في البحر يجب أن يستخدموا القوة الهجومية "ضمن حدود الشرف العسكري، ودون اللجوء إلى الغدر"، مؤكّدًا أن القادة "ملزمون" بتمييز قواتهم عن السكان المدنيين.

