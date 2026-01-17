بالزغاريد، الافتتاح التجريبي لمستشفى طوخ المركزي بعد 8 سنوات من الانتظار (فيديو)

18 حجم الخط

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم المستشفى المركزي بطوخ تجريبيًا، بعد 8 سنوات من بدء الإنشاء، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة، وعدد من المسؤولين.

وشهد الافتتاح متابعة جاهزية المستشفى وتفقد الخدمات والمرافق الطبية، تمهيدًا لبدء التشغيل الرسمي لخدمة أهالي المحافظة.

التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي

وأكد محافظ القليوبية أن مستشفى طوخ المركزي تم تزويده بأحدث جهاز أشعة مقطعية على مستوى المحافظة بسعة 128 مقطعًا، وفق أحدث الإصدارات التقنية.

وأشار إلى الانتهاء من تركيب واختبار أجهزة الرنين المغناطيسي والسونار، إلى جانب جاهزية قسم الغسيل الكلوي بعد نجاح التجارب التشغيلية وبدء التنسيق مع المرضى لانتظام جلسات الغسيل.

طوخ المركزي أُقيم على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستشفى أُقيم على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، بطاقة استيعابية تصل إلى 98 سريرًا، تشمل أقسام الإقامة الداخلية، والعناية المركزة، ووحدة الأطفال المبتسرين، ووحدة غسيل كلوي تضم 20 سريرًا، إلى جانب 6 غرف عمليات ووحدة لقسطرة القلب

مستشفى طوخ المركزي يخدم نحو 80 قرية وعزبة في مدينتي طوخ وقها

يُذكر أن مستشفى طوخ المركزي يخدم نحو 80 قرية وعزبة في مدينتي طوخ وقها، ويقع على الطريق الزراعي السريع، ما يؤهله لاستقبال حوادث الطرق، وقد تم نقل الخدمات الطبية مؤقتًا خلال فترة الإنشاء إلى المركز الطبي بطوخ والوحدة الصحية بمشتهر وعيادات التكامل بالعمار، لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين حتى الانتهاء من المشروع.

