قبل زيارة رئيس الوزراء، معلومات عن مستشفى طوخ المركزي بالقليوبية

في ضوء إعلان زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمستشفى طوخ المركزي، تتواصل الأعمال داخل المستشفى على قدم وساق تمهيدًا لتسلمه رسميًا ودخوله الخدمة قريبًا لخدمة أهالي المركز والقرى المجاورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، الانتهاء من أعمال التسليم الابتدائي لمستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، وذلك وفقًا لتصريح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة.

🔸 مواصفات المستشفى ومكوناته:

أُقيم المستشفى على مساحة 11 ألفًا و200 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 308 ملايين جنيه، وبطاقة استيعابية 98 سريرًا لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن من أبناء المركز والقرى التابعة، فضلًا عن استقبال حالات الحوادث على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي.

ويضم المستشفى أقسامًا طبية متكاملة تشمل:

23 سريرًا للعناية المركزة (كبار وأطفال)

59 سريرًا داخليًا

16 حضانة للأطفال المبتسرين

13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان

4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية

وحدة غسيل كلوي بطاقة 20 سريرًا

قسم طوارئ وصيدلية ووحدة علاج طبيعي

قسم أشعة متكامل (سينية – مقطعية – رنين مغناطيسي – موجات فوق صوتية)

معامل، قسطرة قلب، غرف ولادة طبيعية وقيصرية، 5 أسرة رعاية متوسطة

مدرسة تمريض وسكن للأطباء

وحدات خدمية وإدارية (مطبخ، مغسلة، تعقيم مركزي، مشرحة، مواقف سيارات وإسعاف، خزانات، مولد كهرباء، مفرمة نفايات).



🔸 صرح طبي وفق الأكواد العالمية:

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن العمل داخل المستشفى يسير بوتيرة متسارعة للانتهاء من المشروع بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه تم توريد جميع أجهزة ومكونات الفرش الطبي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة دخول المستشفى الخدمة.

وأوضح المحافظ أن مستشفى طوخ المركزي تم إنشاؤه وفقًا للأكواد العالمية وبأعلى المواصفات والمقاييس الدولية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة تضاهي المستشفيات العالمية، مشددًا على أن المشروع يمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية بالمحافظة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المستشفى يُعد صرحًا طبيًا نفخر به جميعًا، ويعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة لأهالي طوخ والمناطق المجاورة.



