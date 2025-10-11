السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قبل زيارة رئيس الوزراء، معلومات عن مستشفى طوخ المركزي بالقليوبية

مستشفى طوخ المركزي،
مستشفى طوخ المركزي، فيتو

في ضوء إعلان زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمستشفى طوخ المركزي، تتواصل الأعمال داخل المستشفى على قدم وساق تمهيدًا لتسلمه رسميًا ودخوله الخدمة قريبًا لخدمة أهالي المركز والقرى المجاورة.

رئيس الوزراء في زيارة للقليوبية لتفقد المشروعات الخدمية

رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في القمة 24 لـ"الكوميسا"

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، الانتهاء من أعمال التسليم الابتدائي لمستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، وذلك وفقًا لتصريح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة.

🔸 مواصفات المستشفى ومكوناته:
أُقيم المستشفى على مساحة 11 ألفًا و200 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 308 ملايين جنيه، وبطاقة استيعابية 98 سريرًا لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن من أبناء المركز والقرى التابعة، فضلًا عن استقبال حالات الحوادث على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي.

ويضم المستشفى أقسامًا طبية متكاملة تشمل:

23 سريرًا للعناية المركزة (كبار وأطفال)

59 سريرًا داخليًا

16 حضانة للأطفال المبتسرين

13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان

4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية

وحدة غسيل كلوي بطاقة 20 سريرًا

قسم طوارئ وصيدلية ووحدة علاج طبيعي

قسم أشعة متكامل (سينية – مقطعية – رنين مغناطيسي – موجات فوق صوتية)

معامل، قسطرة قلب، غرف ولادة طبيعية وقيصرية، 5 أسرة رعاية متوسطة

مدرسة تمريض وسكن للأطباء

وحدات خدمية وإدارية (مطبخ، مغسلة، تعقيم مركزي، مشرحة، مواقف سيارات وإسعاف، خزانات، مولد كهرباء، مفرمة نفايات).


🔸 صرح طبي وفق الأكواد العالمية:
أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن العمل داخل المستشفى يسير بوتيرة متسارعة للانتهاء من المشروع بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه تم توريد جميع أجهزة ومكونات الفرش الطبي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة دخول المستشفى الخدمة.

وأوضح المحافظ أن مستشفى طوخ المركزي تم إنشاؤه وفقًا للأكواد العالمية وبأعلى المواصفات والمقاييس الدولية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة تضاهي المستشفيات العالمية، مشددًا على أن المشروع يمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية بالمحافظة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المستشفى يُعد صرحًا طبيًا نفخر به جميعًا، ويعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة لأهالي طوخ والمناطق المجاورة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية مستشفي طوخ المركزي مستشفي طوخ وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء

مواد متعلقة

بدء وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي

بيطري القليوبية تتابع المجازر للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكاكا وقفزة في المانجو وانخفاض البرتقال البلدي

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد في البلطي وانخفاض كبير بالكابوريا وقشر البياض

الخريف يفرض سيطرته، انخفاض متواصل بدرجات الحرارة، أمطار لا تتوقف، سحب تحجب أشعة الشمس، واضطراب الملاحة الجوية عرض مستمر

أسعار الخضار اليوم، الطماطم "على قديمه" وارتفاع الليمون والجزر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أرض متفحمة ورائحة دم، صور توثق ماذا وجد أهالي غزة بعد عودتهم إلى شمال غزة

قبل تدشينها رسميا، كل ما تريد معرفته عن هيئة "إتقان" لاعتماد مؤسسات التعليم الفني بمصر

منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الأخير استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية