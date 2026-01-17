السبت 17 يناير 2026
ضبط وتشميع مركز خاص بالصحة النفسية دون ترخيص بكفر صقر في الشرقية

ضبط وتشميع مركز خاص
ضبط وتشميع مركز خاص بالصحة النفسية
أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية قام بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة كفر صقر.

مركز للصحة النفسية وعلاج الإدمان 

وبين أن الحملة أسفرت عن ضبط وتشميع مركز طبي خاص للصحة النفسية وعلاج الإدمان يُدار بدون ترخيص بمركز ومدينة كفر صقر ويقوم بمزاولة نشاطه بالمخالفة للقانون، دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، طبقًا للقانون رقم ( ٧١) لسنة ٢٠٠٩.

مخالفته لقانون البيئة وإدارته دون إشراف طبى 

 وأشار البيلى إلى أن المخالفات التي تم رصدها بالمركز عدم توافر الاشتراطات الصحية الأساسية وغياب إجراءات مكافحة العدوى، ومخالفة لقانون البيئة وإدارة المركز دون أي إشراف طبي متخصص، وبما يخالف أحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم  ٥١  لسنة ١٩٨١وتعديلاته وعدم وجود أي برامج علاجية معتمدة للمرضى، بما يمثل خطورة جسيمة على صحتهم وسلامتهم.

تشميع المركز بالكامل 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية  حيث تم  تشميع المركز بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتحرير محضر جنحة صحية رقم ٣٣٦  جنح كفر صقر لسنة ٢٠٢٦ بقسم شرطة كفر صقر.

محافظ الشرقية 

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والمرور الدوري على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، لاسيما مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان غير المرخصة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات طبية مخالفة للقانون.

