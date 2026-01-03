صحة الشرقية: زيارات منزلية للكشف على 1813 مسنا و33 من ذوى الهمم  

18 حجم الخط

قامت الفرق الطبية بمديرية الصحة بـ محافظة الشرقية بالخدمة الطبية بالزيارات المنزلية إلى 1823 من كبار السن، بالإضافة إلى 33 من ذوي الهمم فضلا عن تحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية داخل محافظة الشرقية.

الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة

وكشف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بـ الفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أنه على مدار يوم أمس الجمعة تم تقديم ١٨١٣زيارة منزلية لكبار السن و٣٣ زيارة لذوي الهمم فضلًا عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإتخاذ اللازم طبيا.

الكشف على 84 ألفا و735 خلال 66 أسبوعا

وقال إن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة على مدار ٦٦ أسبوعًا بلغت ٨٤ ألفا و٧٥٣ زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض الضغط، السكر، أمراض القلب، الاعتلال الكلوي أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

محافظ الشرقية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفًا عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.