السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية: زيارات منزلية للكشف على 1813 مسنا و33 من ذوى الهمم  

الكشف الطبي
الكشف الطبي
18 حجم الخط

 قامت الفرق الطبية بمديرية الصحة بـ محافظة الشرقية بالخدمة الطبية بالزيارات المنزلية إلى 1823 من كبار السن، بالإضافة إلى 33 من ذوي الهمم فضلا عن تحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية داخل محافظة الشرقية.

صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات تفتيت حصوات بالمناظير ذات المهارة بالكلى بكفر صقر

الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة

 وكشف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بـ الفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أنه على مدار يوم أمس الجمعة تم تقديم ١٨١٣زيارة منزلية لكبار السن و٣٣ زيارة لذوي الهمم فضلًا عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإتخاذ اللازم طبيا.

الكشف على 84 ألفا و735 خلال 66 أسبوعا

 وقال إن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة على مدار ٦٦ أسبوعًا بلغت  ٨٤ ألفا و٧٥٣ زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض  الضغط، السكر، أمراض القلب، الاعتلال الكلوي  أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

صحة الشرقية: تنفيذ 79 ألف زيارة منزلية في 63 أسبوعًا

محافظ الشرقية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفًا عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

داخل المحافظة الفرق الطبية مديرية الصحه محافظة الشرقية الزيارات المنزليه كبار السن ذوي الهمم المستشفيات العامة والمركزية

مواد متعلقة

صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات تفتيت حصوات بالمناظير ذات المهارة بالكلى بكفر صقر

صحة الشرقية: نجاح 3 جراحات عالية الخطورة بقسم القلب المفتوح بالزقازيق

صحة الشرقية: تنفيذ 79 ألف زيارة منزلية في 63 أسبوعًا

صحة الشرقية: تنفيذ 13 قافلة كشف مجانى على 18,5 ألف مواطن خلال شهر

الأكثر قراءة

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة

في النهاية لن يصح إلا الصحيح، رسالة ساويرس بشأن الخلاف بين دولتين شقيقتين

ديانج أساسيا، تشكيل مالي المتوقع أمام تونس في كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق رسمي من فنزويلا على إعلان "اعتقال مادورو"

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

المزيد
الجريدة الرسمية
ads