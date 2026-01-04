صحة الشرقية: التفتيش على 24 ألف منشأة غذائية خلال 2025

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية التفتيش على 24 ألف 338 منشأة غذائية وإعدام 147 ألف و895 كيلو أغذية فاسدة، و ضبط 4428 منشأة بها نقص في الاشتراطات الصحية، واستخراج 433 ألف و87 شهادة صحية وضبط 275 ألف و418 كيلو أغذية غير صالحة على مدار عام 2025.

الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة

وكشف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، شنت حملات مكثفة على 24 ألف و338منشأة غذائية مدار عام 2025 بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

سحب 5383 عينة وإرسالها إلى المعمل الإقليمى

وأشار إلى ذلك للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة للاستهلاك الآدمى وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل بين مختلف الإدارات الفنية المختصة بها، وأسفر التفتيش المفاجئ حيث تم سحب 5383 عينة وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبطيات وإعدامات للأغذية وشهادات صحية

وأشار إلى أنه تم ضبط 4428 منشأة بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين وإعدام 147 ألف و895 كجم أغذية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تحرير 153 ألف محضر جنحة

كما تم استخراج 433 ألف و87 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية بالإضافة إلى وضبط 275 ألف و418 كجم أغذية غير صالحة وتحرير 153 ألف و15 محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة المختلفة بالمحافظة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

المهندس محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وعدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة، فضلًا عن التأكد من إدارة الأنشطة التجارية بترخيص قانوني وبيئي من الجهات المختصة، والتخلص الآمن من النفايات العادية الخطرة، وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

