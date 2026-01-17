السبت 17 يناير 2026
حبس والدة شيماء جمال لحين نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنح الجيزة حبس المتهمة ماجدة الحشاش «والدة المذيعة شيماء جمال» احتياطيًا، على ذمة القضية المتهمة فيها بتهديد محاميين باستخدام السلاح الأبيض والاستعانة ببلطجية، وذلك لحين نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

جاء القرار عقب نظر جلسة التحقيقات، حيث واجهت المحكمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، والتي شملت التهديد والترويع، في وقائع أثارت جدلًا واسعًا، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة لاحقة مع استمرار حبس المتهمة.

وقالت والدة شيماء جمال، إن ما صدر منها كان رد فعل عما قاله المدعيان في حق ابنتها ولن تسمح لأحد بالحديث عن ابنتها بالسوء.

جنحة مباشرة ضد والدة المذيعة شيماء جمال

وقال المحاميان في صحيفة الجنحة: إنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها، وهي توجه لهما ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.  

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، فضلا عن تصريحات اعتبرها البلاغ طعنا في العرض والشرف.  

وأشار مقدما الجنحة ضد والدة شيماء جمال إلى أن تهجم المشكو في حقها جاء بسبب عملهما في قضايا شهدت خلافات سابقة بينها وبين أطراف أخرى، وأن إساءاتها تضمنت اتهامات باطلة ونشر معلومات غير صحيحة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية لهما.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

