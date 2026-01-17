السبت 17 يناير 2026
محافظات

صحة الفيوم تطلق اليوم حملة "365 يوم سلامة" بجميع المنشآت الصحية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، فيتو
أكدت الدكتورة نيفين  شعبان عبد ربه وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم  تطلق اليوم السبت حملة  «365 يوم سلامة»، والتي  تهدف إلى ترسيخ ثقافة سلامة المرضى كنهج عمل مستدام يُطبق يوميًا داخل جميع المنشآت الصحية على مدار العام، ما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى وذويهم.

 

الإطار العام للحملة

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الحملة ضمن خطة الإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة والسكان، التي تهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم سلامة المرضى، ودعم مشاركة المرضى وذويهم في الرعاية الصحية، وتعزيز الممارسات الآمنة داخل المنشآت الصحية، وتحقيق الاستدامة في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

مراحل تكليف الحملة على أرض الواقع

وتابعت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمر لعدة  مراحل، تبدأ ببرنامج تدريبي دوري للمثقفين الصحيين ومسؤولي سلامة المرضى على مستوى المديرية والمنشآت الصحية، للتعريف بأهداف الحملة ورسائلها التوعوية وموضوعات كل شهر، ثم يليها التنفيذ الميداني والأنشطة التوعوية الخاصة بموضوع كل شهر داخل المنشآت الصحية والمجتمع من خلال عدة وسائل هي، الندوات التوعوي، والرسائل اليومية، والملصقات والإرشادات، والتفاعل المباشر مع المرضى وذويهم.

 

ثم تأتي مرحلة المتابعة الأسبوعية لما تم تنفيذه من أنشطة، وقياس مدى وصول الرسائل وتحقيق الأهداف المحددة، ومناقشة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في نهاية كل ربع سنة، بهدف التطوير المستمر وتحسين الأداء.

الصحة: فحص 9 ملايين طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الصحة تعلن رسميا تشغيل مركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية

وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملة تتبنى شعار «اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك» لتأكيد دور المريض كشريك أساسي في منظومة الرعاية الصحية الآمنة، وستستمر المديرية  في دعم وتنفيذ المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، ونشر ثقافة سلامة المرضى، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المواطنين وجودة الرعاية المقدمة لهم.

الجريدة الرسمية