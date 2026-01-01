محافظ أسوان يهنئ أسرة "بيان" أول مولودة يتم تسجيلها على مستوى الجمهورية في 2026

18 حجم الخط

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أسمى آيات التهنئة القلبية إلى أسرة محمد إبراهيم، بمناسبة مولودته الجديدة "بيان" والتي تم تسجيلها كأول مولودة على مستوى الجمهورية فى عام 2026، لتسجل اسمها كحدث مميز مع الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد.

وأضاف أن هذا الحدث يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء المحافظة، خاصة وأن أسرة الطفلة تقيم بقرية الشبيكة التابعة لـ مركز كوم أمبو ، هو ما يعكس أن القرى والمراكز تشهد اهتمامًا متزايدًا فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة والعدالة الاجتماعية.

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بأن تنعم "بيان" وأسرتها بحياة سعيدة ومستقبل مشرق ، مشيرًا إلى أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بالأسرة المصرية والطفولة باعتبارهما حجر الأساس فى بناء مستقبل الوطن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم الإنسان المصرى فى مختلف مراحل حياته.

