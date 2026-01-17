السبت 17 يناير 2026
اقتصاد

البريد يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو
حذر البريد المصري المواطنين من محاولات احتيال إلكترونية جديدة، تتم من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) إلى المواطنين تدّعي تسجيل مخالفات مرورية وفرض غرامات مالية عليهم وتحتوي أيضا على روابط إلكترونية مزيفة تستهدف اختراق حسابات المواطنين؛ حيث يتم من خلالها طلب بيانات أو حسابات المواطنين الشخصية، بزعم سداد غرامات مخالفات مرورية، مع الإدعاء أنها صادرة من البريد المصري.

حملات التصيد الاحتيالي 

وأوضح البريد المصري أن جميع هذه الرسائل غير صادرة عنه، محذرًا جميع المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى اليقظة والحذر، وعدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل، حفاظًا على سلامة حساباتهم المالية والشخصية؛ ويؤكد البريد المصري أن الرسائل الصادرة بشأن المخالفات المرورية تتضمن فقط رابط موقع النيابة العامة الرسمي وهو  ولا يتم إدراج أي روابط أخرى بخلاف هذا الرابط الرسمي.

يُذكر أن البريد المصري كان قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، في ظل ملاحظة تطور أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وأشكالًا مشابهًا للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين.

تطوير الأنظمة الأمنية 

ودعا البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال القائمين على هذه المحاولات الاحتيالية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها. 

