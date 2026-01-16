الجمعة 16 يناير 2026
أخبار مصر

وزير التربية والتعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي ويُسلّمه رسالة شكر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
اصطحب  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ماتسوموتو يوهي، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، إلى محور شينزو آبي، حيث التقطا صورة تذكارية أمام هذا الصرح البارز، الذي يجسد عمق ومتانة العلاقات المصرية اليابانية، ويرمز إلى مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وخلال الزيارة، قام السيد الوزير محمد عبد اللطيف بتسليم الوزير الياباني رسالة شكر وتقدير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أسرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، تعبيرًا عن بالغ الاعتزاز بالدور المحوري الذي اضطلع به الراحل في ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بين مصر واليابان منذ عام 2014، والتي مثّلت نقطة انطلاق رئيسية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك.

وأعرب محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق لما أسفرت عنه زيارة نظيره الياباني من مباحثات مثمرة وتوافق في الرؤى بشأن سبل الارتقاء بمجالات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات تطوير المناهج وتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن التعاون في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، وبناء القدرات البشرية، مؤكدًا أن التجربة اليابانية تُعد نموذجًا متقدمًا في تطوير النظم التعليمية وربطها باحتياجات التنمية الشاملة ومتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني عن بالغ سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، ومؤكدًا حرص بلاده على استمرار وتوسيع أطر التعاون مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء لقائه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الجانبان على مواصلة دعم مسارات التعاون القائمة وفتح آفاق جديدة للشراكة المستقبلية، ونقل الخبرات اليابانية في مجالات الجودة والانضباط المؤسسي وتنمية المهارات، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

