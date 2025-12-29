تعليم الدقهلية تكرم حفظة القرآن الكريم (صور)

الإثنين 29 ديسمبر 2025
تعليم الدقهلية تكرم حفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم لتعليم الدقهلية
كرم اليوم  المهندس محمد الرشيدي مدير تعليم الدقهلية الطلاب حفظة القران الكريم وقد أقيمت فعاليات التكريم بمدرسة، المنصورة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية.

تم التكريم بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية،  عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، سعاد أبوعيش وكيلة الإدارة،  طارق الغازى موجه عام التربية الدينية الإسلامية،طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية،المهندس محمود لبيب رئيس مجلس أمناء الإدارة.

 

قدم الرشيدي شهادات التقدير للطلاب والطالبات تقديرًا لجهودهم

وخلال الحفل قدم مدير تعليم الدقهلية  شهادات التقدير للطلاب والطالبات تقديرًا لجهودهم المتميزة وحرصهم الدائم على حفظ كتاب الله العزيز متمنيًا لهم دوام التوفيق.

 

وفي سياق آخر، تفقد  بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية يرافقة الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني والدكتور احمد يحي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية وبحضور العقيد عاطف إبراهيم قائد المدرسة. 

وخلال الجولة تفقد بسيوني الفصول الدراسية والورش حيث أشاد بما لمسه من انضباط العملية التعليمية وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة للطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.
 

وفي ختام الجولة أثني بسيوني على ما لمسه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد وعامًا دراسيًا سعيدًا موفقًا.

