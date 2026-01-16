إجراء 5 جراحات زراعة قرنية ضمن التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء 5 جراحات زراعة قرنية جديدة بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوطين الجراحات الدقيقة داخل المحافظات، وتعزيز إتاحة خدمات طب وجراحات العيون المتقدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء العلاجية والمالية عن المواطنين، وتحقيق العدالة الصحية.

جراحات زراعة القرنية التي تم تنفيذها حققت نجاحًا كاملًا

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وعلى رأسها مجمع الإسماعيلية الطبي، تشهد تطورًا نوعيًا متسارعًا في خدمات طب وجراحات العيون، مؤكدًا أن جراحات زراعة القرنية التي تم تنفيذها حققت نجاحًا كاملًا، وبمعدلات أمان ونتائج علاجية تضاهي المعدلات العالمية من حيث جودة الأداء وسرعة التعافي واستعادة القدرة على الإبصار.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن هذه الجراحات أُجريت وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وضمن خطة استراتيجية تستهدف إتاحة جراحات زراعة القرنية داخل منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يقلل من الاعتماد على الإحالات الخارجية، ويضمن تقديم خدمة طبية متقدمة داخل نطاق المحافظات.

وأضاف رئيس الهيئة أن إجمالي ما تم تنفيذه من جراحات زراعة القرنية داخل منشآت الهيئة بإقليم القناة بلغ 178 جراحة ناجحة حتى الآن، بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وهو ما يعكس قدرة منشآت الهيئة على تقديم تدخلات طبية عالية التخصص تضاهي كبرى المراكز الطبية المتقدمة، وبسواعد مصرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى.

التكلفة الفعلية لجراحات زراعة القرنية خارج التغطية الصحية الشاملة تتخطى 150 ألف جنيه مصري

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن التكلفة الفعلية لجراحات زراعة القرنية خارج التغطية الصحية الشاملة تتخطى 150 ألف جنيه مصري، بينما لم يتحمل المواطن سوى 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة، مؤكدًا أن هذه الجراحات كانت ستُمثل عبئًا ماليًا بالغًا على المرضى لولا إتاحتها داخل المنظومة، وهو ما يجسد الدور الحقيقي للتأمين الصحي الشامل في تحقيق العدالة الصحية، وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية متقدمة داخل محافظاتهم.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا النجاح المتواصل يأتي نتيجة تكامل منظومة العمل داخل منشآت الهيئة، من خلال توفير غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية العالمية، وأجهزة دقيقة عالية الكفاءة، إلى جانب فرق طبية تضم نخبة من استشاريي جراحات القرنية، مدعومين بطواقم تمريض وفنيين مدربين وفق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.