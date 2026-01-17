تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة السطو المسلح على مركز علاج طبيعي بالمرج

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة السطو المسلح على مركز علاج طبيعى وسرقة أموال المرضى بمنطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مديرة مركز علاج طبيعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بقيام 4 أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بالدخول للمركز والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمترددين على المركز بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبحوزتهم بندقية خرطوش فرد خرطوش – 3 أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.