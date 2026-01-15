حبس 6 عاطلين بتهمة السطو المسلح على مركز علاج طبيعى وسرقة أموال المرضى بالمرج

18 حجم الخط

أمرت نيابة المرج بحبس 6 عاطلين بتهمة السطو المسلح على مركز علاج طبيعى وسرقة أموال المرضى بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مديرة مركز علاج طبيعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بقيام 4 أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بالدخول للمركز والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمترددين على المركز بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبحوزتهم بندقية خرطوش فرد خرطوش – 3 أسلحة بيضاء.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة



ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

