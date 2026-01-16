بخطط توسع دولية وتحديث الأسطول، مصر للطيران تعزز ريادتها إقليميا ودوليا

18 حجم الخط

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، خطة التطوير والتحديث من خلال مواكبة الخدمات العالمية على مستوى التشغيل والتطوير والعضويات الدولية، والشراكات الاستراتيجية، بما يعكس الدور الريادي للشركة في تعزيز قطاع الطيران المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خطط التوسع 2026

ونجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في فتح خطوط طيران جديدة في بعض الدول الأوربية والافريقية، ضمن خطة الشركة التوسيعة، حيث تمكنت خلال 2025 من فتح خطوط:

براغ – أبيدجان – جيبوتي – مقديشيو – زيورخ – الطائف – تابوك – مصراتة.

• خط مباشر: الإسكندرية – بني غازي (رحلتان أسبوعيًا على B737-800.

• خطط التوسع 2026: خطوط فينيسيا، لوس أنجلوس، شيكاغو، وإعادة تشغيل الإسكندرية – بني غازي.

تحديثات الأسطول وخطط شبكة خطوط مصر للطيران 2031

مد استئجار 5 طائرات B777-300ER لمدة 18 شهرًا.

تم البدء في تغيير الكابينة الداخلية لعدد (19) طائرة طراز B737-800.

التعاقد على تغيير كابينة عدد (2) طائرة من طرازA330-200

تم شراء جهاز طيران تمثيلي طراز B737 MAX وتجديد جهاز الطيران التمثيلى لطراز B737NG

تم البدء في تحويل طائرتين من طراز A330-200 من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع

تطوير الاستراحات المخصصة للركاب بمطار القاهرة إفتتاح أكبر Lounge فى أفريقيا، بالإضافة إلى تحسين جودة الوجبات المقدمة للركاب على متن الرحلات بشكل ملحوظ بناء على تقييم Skytrax.

تطوير الأسواق الحرة بمطار القاهرة بالتعاون مع استشارى عالمى بالإضافة إلى إعادة افتتاح فندق المطار

إضافة 34 طائرة جديدة البدء فى استلام الطائرات اعتبارًا من مطلع هذا العام وحتى 2031

16 طائرة A350-900

18 طائرة B737-8MAX

معرض Paris Air Show 2025 وجوائز Skytrax

كما نجحت مصر للطيران في تحسين وضعها بالقائمة لتصل الى المركز 88 بالعام 2024، ثم وصلت إلى المركز 68 في عام 2025 (كأفضل مركز تحصل عليه مصر للطيران منذ بدء تقييم Skytrax)، وذلك عقب خروج مصر للطيران من ضمن ترتيب أفضل 100 شركة طيران عالمية على حسب تصنيف موقع Skytrax في العام 2023.

كما حصلت مصر للطيران على جائزة أفضل شركة طيران في أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفقًا لتصنيف Skytra، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر للطيران في تحسين تجربة المسافرين على متن رحلاتها الجوية، وتطوير مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة.

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية

نفذت الشركة برنامجًا تطويريًا شاملًا استهدف تحديث البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب تعظيم العوائد المالية والتوسع في الشراكات الدولية.

وقد شهدت نتائج أعمال الشركة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي، لتنجح الشركة فى تحقيق اٍنجازات غير مسبوقة، رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال التموين الجوي وفق أحدث المعايير الدولية.

تطوير البنية التحتية والطاقة الإنتاجية

- التوسع في المخازن القائمة وانشاء مخازن جديدة وثلاجات تبريد مما أدى الى زيادة السعات التخزينية بما يضمن سلامة وتحسين منظومة التخزين والتداول وجودة وسلامة المواد الغذائية.

- زيادة وتطوير رصيف استلام المواد والخامات ليستوعب أكبر عدد من عربات الموردين فى وقت واحد دون التأثير على سير العمل.

- تصميم وتنفيذ واٍحلال وتجديد كامل للمطبخ العام (المنطقة الاٍنتاجية) مع إجراء توسعات شاملة وفقا لأحدث النظم العالمية وبما يتماشى مع مواصفات أكبر شركات الكيترنج المعمول بها فى أفضل مطارات العالم واستحداث نظام تعقيم متكامل للعاملين.

- تحديث وتطوير معدات المطبخ بالكامل باستخدام أحدث التقنيات والمعدات الحديثة بما يحقق طاقة انتاجية تصل إلى 45 ألف وجبة يوميًا وبزيادة قدرها 50% من الطاقة الانتاجية السابقة.

- استلام عدد (4) عربة نقل أغذية حديثة وجارى توريد عدد (14) سيارة أخرى حتى عام 2027

- إنشاء مبانٍ إدارية جديدة وتحديث شامل للمكاتب الإدارية، وتحسين بيئة العمل.

- إنشاء محطة متكاملة لمكافحة الحريق وفق اشتراطات الحماية المدنية المعتمدة.

- تطوير القاعات التدريبية واعتماد قاعة التدريب من سلطة الطيران المدني المصري.

- تطوير شامل لفندق الترانزيت ( بنية تحتية / أثاث / مفروشات /.....) وزيادة عدد الغرف.

التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية

- الانتهاء من تطبيق نظام ERP المتكامل لإحكام الرقابة المالية والإدارية ورفع كفاءة الأداء.

- ميكنة جميع العمليات المالية والإدارية والتشغيلية، وتطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل Digitalization.

- انشاء ارشيف الكترونى متكامل وتفعيل منظومة التوقيع الالكترونى.

- رفع عدد كاميرات المراقبة من 147 كاميرا إلى 400 كاميرا بجميع مواقع الشركة.

- تطوير نظم الرقابة والسيطرة بما يحقق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية المؤسسية.

تغيير مقاعد أسطول طائرات مصر للطيران

البدء في تغيير مقاعد أسطول طائرات مصر للطيران من طراز B737-800 البالغ عددهم 19 طائرة حيث تم الانتهاء من تغيير المقاعد بالكامل لدرجتي رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية وتطوير الكابينة الداخلية بالكامل وتركيب سجاد جديد ونظم إمداد كهربائية جديدة لعدد (2) طائرة وجاري استكمال العمل على باقي الطائرات.

كما تم إنتاج 17,500,000 مليون وجبة خلال عام 2025.

التوسع الدولي والشراكات الاستراتيجية

- التوسع فى عقود التموين مع شركات طيران عالمية من بينها : (نورد ويند الروسية – إيروفلوت الروسية - الخطوط الجوية الكورية- الخطوط الجوية الجزائرية - شركة Red Sea )

- الشركات المتعاقدة (16 ) شركة طيران و(11) وكيل خدمة

شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

• عدد عملاء الشركة: عدد 140 عميلا.

• عدد إجمالي عمليات الصيانة لأسطول مصر للطيران عدد 88,189 عملية صيانة يومية وعدد 504 عملية صيانة ثقيلة.

• بلغ عدد عمليات الصيانة لعملاء الشركة من خارج مصر للطيران عدد 70,591 عملية صيانة يومية وعدد 68 عملية صيانة ثقيلة

• نجحت الشركة في اجتياز 18 تفتيش من مختلف سلطات الطيران المدني الدولية واجتياز عدد 58 تفتيش من شركات الطيران المختلفة.

• تم التعاقد مع 37 عميل لصيانة وحدات الطائرات.

• تم إجراء صيانة لعدد 11,229 وحدة بعمرة الوحدات الميكانيكية.

• تم إصلاح عدد 8,135 جهاز بعمرة الأجهزة.

• تم تعمير عدد 39 محرك بمجمع عمرة المحركات.

• تم إصلاح عدد 167 وحدة داخل مجمع عمرة المحركات.

