السبت 17 يناير 2026
ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

تمكنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية من ضبط المتسبب في تداول امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026، وذلك بعد مرور نحو ساعة من بدء الامتحان، عقب رصده على عدد من صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الواقعة تعود إلى إحدى مدارس إدارة قها التعليمية، حيث جرى تحديد وضبط المتسبب في تصوير وتداول الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.

وشددت المديرية على استمرار المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات غش أو إخلال بنظام الامتحانات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان اللغة العربية

ويشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026.

وكان الطلاب قد أدوا في أول أيام الامتحانات، الخميس الماضي، امتحانات مواد التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تلتها مادة التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي القليوبية  اليوم السبت 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدون يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.

ومن المقرر أن يُعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

ومن جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات والصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية، وتوفير مناخ هادئ وآمن يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون أي معوقات.

