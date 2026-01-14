فوائد البنجر، خضراوات الشتاء الشهيرة لكل أفراد الأسرة

18 حجم الخط

فوائد البنجر، يُعد البنجر أو الشمندر من أشهر الخضروات الشتوية التي تتميز بلونها الأحمر الجذاب وطعمها الحلو، إلى جانب قيمتها الغذائية العالية التي تجعلها خيارًا صحيًا لكل أفراد الأسرة.



ورغم بساطته وتوافره في الأسواق بأسعار مناسبة خلال فصل الشتاء، فإن البنجر يحمل كنزًا من الفوائد الصحية التي تدعم المناعة، وتعزز الطاقة، وتحمي من العديد من المشكلات الصحية، خاصة في الأجواء الباردة التي تزداد فيها فرص الإصابة بالإجهاد ونزلات البرد.



القيمة الغذائية للبنجر



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن البنجر ليس مجرد خضار شتوي عادي، بل هو غذاء متكامل يدعم صحة الأطفال، والنساء، والرجال على حد سواء.



أضافت أن إدخال البنجر ضمن النظام الغذائي للأسرة خلال فصل الشتاء يُعد خطوة بسيطة لكنها فعالة لتعزيز المناعة، وزيادة الطاقة، والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.



وتستعرض في السطور التالية، أهم فوائد البنجر لكل أفراد الأسرة

يحتوي البنجر على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن، مثل:

فيتامين C الذي يعزز المناعة.

فيتامين B9 (حمض الفوليك) المهم لتجديد الخلايا.

الحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.

مضادات أكسدة قوية أبرزها مركبات البيتالين المسؤولة عن لونه الأحمر.

كما يتميز البنجر بانخفاض سعراته الحرارية وارتفاع نسبة الألياف، ما يجعله مناسبًا للأنظمة الغذائية الصحية والريجيم.

فوائد البنجر لجميع أفراد الأسرة

تناول البنجر بانتظام خلال فصل الشتاء ينعكس إيجابًا على صحة الأسرة ككل، ومن أبرز فوائده العامة:

تقوية جهاز المناعة

يساعد البنجر في دعم مناعة الجسم بفضل مضادات الأكسدة وفيتامين C، ما يقلل من فرص الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد الشائعة في الشتاء.

مقاومة فقر الدم

يُعد البنجر من الخضراوات المفيدة في حالات الأنيميا، لاحتوائه على الحديد وحمض الفوليك، مما يساهم في تحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء.

تعزيز الطاقة والنشاط

يساعد البنجر على تحسين تدفق الدم وزيادة كفاءة استخدام الأكسجين في الجسم، ما يمنح طاقة طبيعية ويقلل الشعور بالإرهاق.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في البنجر تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، وهي مشكلة شائعة في فصل الشتاء.

فوائد البنجر للأطفال

يحتاج الأطفال خلال فصل الشتاء إلى عناصر غذائية تدعم نموهم وتحميهم من العدوى، وهنا يبرز دور البنجر كغذاء مثالي، ومن فوائده للأطفال:

دعم النمو السليم

يحتوي البنجر على حمض الفوليك والمعادن الضرورية لبناء الخلايا والأنسجة، ما يساعد على النمو الصحي للأطفال.

تقوية المناعة ضد الأمراض

يساهم البنجر في تقليل فرص إصابة الأطفال بنزلات البرد المتكررة، خاصة في موسم المدارس والامتحانات.

تحسين التركيز والذاكرة

يساعد البنجر على تنشيط الدورة الدموية الواصلة إلى المخ، مما ينعكس على زيادة التركيز والانتباه لدى الأطفال أثناء المذاكرة.

الوقاية من فقر الدم

يُعد البنجر خيارًا جيدًا للأطفال الذين يعانون من انخفاض الهيموجلوبين، خاصة عند تقديمه مع مصدر لفيتامين C لزيادة امتصاص الحديد.

يمكن تقديم البنجر للأطفال في صورة عصير مخفف، أو إضافته مبشورًا للسلطات، أو مطهوًا مع الخضراوات.

فوائد البنجر

فوائد البنجر للنساء

يحتل البنجر مكانة خاصة في النظام الغذائي للنساء، نظرًا لاحتياجاتهن المختلفة في مراحل العمر المتعددة، ومن أهم فوائده للنساء:

تعويض الحديد المفقود

يفيد البنجر النساء خلال فترات الدورة الشهرية، حيث يساعد في تعويض نقص الحديد وتقليل الشعور بالإجهاد والدوخة.

دعم صحة الحمل

بفضل احتوائه على حمض الفوليك، يُنصح بتناول البنجر للنساء في سن الإنجاب، لأنه يساهم في الوقاية من تشوهات الأجنة عند التخطيط للحمل.

تحسين نضارة البشرة

يساعد البنجر على تنقية الدم وتحسين الدورة الدموية، ما ينعكس على إشراقة البشرة وتقليل الشحوب الذي يزداد في الشتاء.

المساعدة في التحكم بالوزن

لانخفاض سعراته وارتفاع نسبة الألياف، يُعد البنجر خيارًا ممتازًا للنساء الراغبات في فقدان الوزن أو الحفاظ على رشاقتهن دون حرمان.

البنجر وفوائده

فوائد البنجر للرجال

لا تقل فوائد البنجر أهمية للرجال، خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة والأداء البدني، ومن أبرز فوائده:

تعزيز القدرة البدنية

يساعد البنجر على تحسين تدفق الدم وزيادة القدرة على التحمل، ما يجعله مفيدًا للرجال الذين يمارسون الرياضة أو الأعمال البدنية الشاقة.

دعم صحة القلب

يساهم البنجر في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين الصحة الجنسية

بفضل دوره في تنشيط الدورة الدموية، يساعد البنجر في دعم الأداء الجنسي بشكل طبيعي.

تقليل التوتر والإجهاد

يحتوي البنجر على معادن تساعد في تهدئة الجهاز العصبي، وهو أمر مهم للرجال الذين يعانون من ضغوط العمل والحياة اليومية.



أفضل طرق تناول البنجر في الشتاء

يمكن الاستفادة من فوائد البنجر بطرق متعددة، مثل:

إضافته للسلطات الشتوية.

تحضيره في صورة شوربة دافئة.

سلقه أو شويه كطبق جانبي صحي.

عصره مع التفاح أو الجزر لمضاعفة الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.