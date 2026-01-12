18 حجم الخط

البيض من البروتينات المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا، ويمكن تناولها فى الوجبات الرئيسية الثلاثة، ويقدم بطرق مختلفة وله عشاق كثيرون.

وتناول البيض على وجبة الإفطار من الخطوات الصحية التي تعزز من صحة الجسم للكبار وتساعد فى نمو الصغار وزيادة تركيزهم وتقوية مناعتهم.

وتقول الدكتورة إيمان كامل استشارى التغذية العلاجية، إن تناول بيضة أو اثنان ليس أكثر على الإفطار من أفضل العادات الغذائية الصحية التي يمكنك إدخالها في الروتين اليومي، فهو غذاء متكامل يجمع بين البروتينات عالية الجودة والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.

فوائد تناول البيض على وجبة الإفطار

فوائد تناول البيض على وجبة الإفطار

واضافت إيمان، أن وجبة الإفطار هي الوقود الأول للجسم بعد ساعات النوم، والبيض يعد خيار مثالي لأنه يعزز الإحساس بالشبع، ويمد الجسم بالطاقة، ويدعم وظائف المخ والعضلات، وسهل التحضير ومتعدد الطرق، ومن أهم الفوائد الصحية لتناول البيض في الصباح:-

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، والبيض يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، وبالتالى يدعم بناء العضلات، ومهم لشفاء الأنسجة، ويساعد في الحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون، وكل بيضة تحتوي تقريبا على 6 جرام من البروتين.

يعزز الإحساس بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن، والبروتين والدهون الصحية في البيض يمنحوا الشعور بالامتلاء لفترة أطول، ما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، ويساعد في تقليل السعرات الحرارية اليومية دون حرمان، لهذا السبب يكون البيض مهم لمن يرغبون في إنقاص الوزن.

غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية، حيث يحتوى على فيتامين A لصحة الجلد والبصر، وفيتامين D لصحة العظام، وفيتامين B12 لدعم الأعصاب والدم، هذا بجانب الحديد والفوسفور والسيلينيوم، وهذه العناصر تعزز المناعة وتدعم وظائف الجسم المختلفة.

يدعم صحة الدماغ والذاكرة، لأنه غني بمركب الكولين، وهو مهم لتطوير خلايا الدماغ، ويعزز التركيز والذاكرة، وضروري للحوامل لنمو دماغ الجنين.

مفيد لصحة العين، لأنه يحتوى على اللوتين، والزياكسانثين، وهما مضادات أكسدة تحمي العين من إجهاد الشاشات، وضعف النظر مع التقدم في العمر، والمياه البيضاء والتنكس البقعي.

يقوي المناعة ويحارب الإجهاد التأكسدي، لأنه يحتوى على السيلينيوم

والزنك، ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تدعم الجهاز المناعي وتقي من الأمراض.

والزنك، ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تدعم الجهاز المناعي وتقي من الأمراض. يساهم في بناء العضلات واللياقة، بسبب البروتين الكامل الموجود فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.