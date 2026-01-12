الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد تناول البيض على وجبة الإفطار

البيض، فيتو
البيض، فيتو
18 حجم الخط

البيض من البروتينات المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا، ويمكن تناولها فى الوجبات الرئيسية الثلاثة، ويقدم بطرق مختلفة وله عشاق كثيرون.

وتناول البيض على وجبة الإفطار من الخطوات الصحية التي تعزز من صحة الجسم للكبار وتساعد فى نمو الصغار وزيادة تركيزهم وتقوية مناعتهم.

وتقول الدكتورة إيمان كامل استشارى التغذية العلاجية، إن تناول بيضة أو اثنان ليس أكثر على الإفطار من أفضل العادات الغذائية الصحية التي يمكنك إدخالها في الروتين اليومي، فهو غذاء متكامل يجمع بين البروتينات عالية الجودة والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.

فوائد تناول البيض على وجبة الإفطار 
فوائد تناول البيض على وجبة الإفطار 

فوائد تناول البيض على وجبة الإفطار 

 

واضافت إيمان، أن وجبة الإفطار هي الوقود الأول للجسم بعد ساعات النوم، والبيض يعد خيار مثالي لأنه يعزز الإحساس بالشبع، ويمد الجسم بالطاقة، ويدعم وظائف المخ والعضلات، وسهل التحضير ومتعدد الطرق، ومن أهم الفوائد الصحية لتناول البيض في الصباح:-

  • مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، والبيض يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، وبالتالى يدعم بناء العضلات، ومهم لشفاء الأنسجة، ويساعد في الحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون، وكل بيضة تحتوي تقريبا على 6 جرام من البروتين.
  • يعزز الإحساس بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن، والبروتين والدهون الصحية في البيض يمنحوا الشعور بالامتلاء لفترة أطول، ما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، ويساعد في تقليل السعرات الحرارية اليومية دون حرمان، لهذا السبب يكون البيض مهم لمن يرغبون في إنقاص الوزن.
  • غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية، حيث يحتوى على فيتامين A لصحة الجلد والبصر، وفيتامين D لصحة العظام، وفيتامين B12 لدعم الأعصاب والدم، هذا بجانب الحديد والفوسفور والسيلينيوم، وهذه العناصر تعزز المناعة وتدعم وظائف الجسم المختلفة.
  • يدعم صحة الدماغ والذاكرة، لأنه غني بمركب الكولين، وهو مهم لتطوير خلايا الدماغ، ويعزز التركيز والذاكرة، وضروري للحوامل لنمو دماغ الجنين.
  • مفيد لصحة العين، لأنه يحتوى على اللوتين، والزياكسانثين، وهما مضادات أكسدة تحمي العين من إجهاد الشاشات، وضعف النظر مع التقدم في العمر، والمياه البيضاء والتنكس البقعي.
  • يقوي المناعة ويحارب الإجهاد التأكسدي، لأنه يحتوى على السيلينيوم
    والزنك، ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تدعم الجهاز المناعي وتقي من الأمراض.
  • يساهم في بناء العضلات واللياقة، بسبب البروتين الكامل الموجود فيه.
txt

الكرتونة تسجل 103 جنيهات، أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 10 يناير 2026

txt

هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيض فوائد البيض فوائد تناول البيض على الإفطار وجبة الإفطار فوائد تناول البيض على وجبة الإفطار صحة الصحة الدكتورة ايمان كامل

مواد متعلقة

احذري، أكلة شهيرة تقدم يوميا على الإفطار والعشاء تدمر الكلى

استشارى: مناعة طفلك فى وجبة الإفطار صباحا

دراسة يابانية: تجاهل وجبة الإفطار وتناول العشاء المتأخر يهددان صحة العظام

أهمية تناول البروتين في الإفطار
ads

الأكثر قراءة

نشاط رياح قوية وبرق ورعد، حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

نجاة وزير دفاع بريطانيا بأعجوبة من قصف صواريخ "أوريشنيك"

شاحنة تدهس حشدًا تظاهر ضد إيران في لوس أنجلس الأمريكية (فيديو)

مارك روفالو وواندا سايكس يرتديان دبابيس "أوقفوا إدارة الهجرة" في حفل جولدن جلوب

طوارئ بالمواني البحرية بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد

هايلي ستاينفيلد تستعرض حملها على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب (صور)

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة بالدقهلية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية