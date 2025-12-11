بحيرة سد النهضة تنخفض، خبير يكشف سر تراجع مخزون المياه بحوض المفيض

18 حجم الخط

سد النهضة، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن سر تراجع مخزون المياه في حوض تهدئة المفيض في سد النهضة الإثيوبي، خلال أمس، عما كان عليه منذ 10 أيام ماضية.

تراجع منسوب البحيرة في آخر تطورات سد النهضة

وأكد هاني إبراهيم أن التراجع في مخزون المياه بحوض تهدئة مفيض سد النهضة يرجع إلى خضوعه لأعمال صيانة، وتدعيم إضافية تتعلق بثبات التربة، حيث تتأثر باندفاع المياه خلال تشغيل المفيض على أرضية حوض التهدئة، كاشفًا أنه سبق وتم تنفيذ هذا الأمر في العام الماضي، وسوف يتكرر مرة اخرى هذا العام، ما يؤكد عدم وجود دراسات فعلية للسد.

تراجع منسوب بحيرة سد النهضة، فيتو

وقال الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم، عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن تطورات سد النهضة: "الموقف في السد الكارثي (سد النهضة الإثيوبي)، منسوب البحيرة يتراجع نوعيا ويقدر بنحو 638 مترا، بسعة 70 مليار متر مكعب في المتوسط".

وأكد هاني إبراهيم أن هناك "تشغيل عدد محدود من التوربينات يقدر بحوالي 5 الى 6 توربينات من أصل 13 توربين".

وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "مقدار التدفق يتراوح بين 150 إلى 175 مليون يوميًا، وفق مقارنات لمناسيب النهر، وقدرة التوربين الواحد على التمرير تعادل 28 مليون متر مكعب في أقصى تقدير".

سر تراجع المياه بحوض تهدئة مفيض سد النهضة

وعن سر تراجع مخزون المياه في حوض التهدئة بسد النهضة، قال هاني إبراهيم: "تلاحظ تراجع مخزون المياه في حوض تهدئة المفيض خلال اليوم عما كان عليه منذ 10 أيام، وهو ما يرجح خضوعه لأعمال صيانة وتدعيم إضافية، تتعلق بثبات التربة نظرًا لتأثير اندفاع المياه خلال تشغيل المفيض على أرضية حوض التهدئة، بالإضافة لمسألة اندفاع المياه في اتجاه المجرى وتأثيرها على حوض التوربينات".

سد النهضة تم بناؤه بدون دراسة، فيتو

وأكد هاني إبراهيم "سبق وتم تنفيذ هذا الأمر في العام الماضي وسوف يتكرر مرة أخرى هذا العام، بما يرجح استمرار هذا العملية في الصيانة سنويًا على الأقل، فيما يتعلق بثبات التربة، وهو يؤكد عدم وجود دراسات فعلية للسد".

وقال الباحث في حوض النيل هاني إبراهيم إن "وظيفة حوض التهدئة تقليل اندفاع المياه في اتجاه المجرى خلال تشغيل المفيض، حيث تنهمر المياه من ارتفاع يتراوح بين 125 إلى 140 مترا فعليا".

وأكد هاني إبراهيم أن "حسب منسوب البحيرة "بحيرة سد النهضة"، أقصى منسوب 640 مترا فوق مستوى سطح البحر، وأقل منسوب للمفيض 625 مترا فوق مستوى سطح البحر، فيما يسجل منسوب النهر 500 متر فوق مستوى سطح البحر".

