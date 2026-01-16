رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة: نستند في عملنا إلى الخطة المصرية

18 حجم الخط

قال الدكتور على شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن اللجنة حصلت على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة، وجرى تخصيص موازنة مدتها عامان لتقوم بالمهام المنوط بها القيام بها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولى.

وأضاف شعث- فى لقاء مع الإعلامى والكاتب الصحفى سمير عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»- أن الأهم هو إنشاء صندوق فى البنك الدولى خُصص لإعمار غزة وإغاثة السكان، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة لدعم جهود اللجنة، مشيرًا إلى وجود وعود من دول إقليمية لتقديم دعم مالي ملموس وكبير.

وتابع أن اللجنة وضعت خطة عمل واضحة تستند إلى الخطة المصرية التى أقرتها الجامعة العربية وحظيت بموافقة دول العالم الإسلامى وترحيب الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذه الخطة تتضمن أطرًا واضحة فى مجالات الإغاثة والبنية التحتية والإسكان، خاصة أن أكثر من 85% من مساكن قطاع غزة قد تعرضت للتدمير الكامل نتيجة الحرب التى استمرت أكثر من عامين.

15 عضوا يبدأون أولى اجتماعات اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بالقاهرة

بمشاركة 15 عضوا، بدأت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة أعمالها في القاهرة اليوم الجمعة، لبحث آليات تسلم مهام إدارة القطاع بشكل فوري.

وجاء وصول أعضاء اللجنة إلى مصر بعد إعلان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من الاتفاق؛ فيما أصدرت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة بيانا –الأربعاء- أكدت فيه توحيد الرؤية الوطنية بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

تشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شئون غزة

وتتولى اللجنة التي جرى التوافق عليها دوليا وإقليميا، إدارة القطاع في مرحلة انتقالية حرجة تهدف إلى إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار بعد انتهاء العمليات العسكرية؛ حيث تلتقي الدبلوماسي البلغاري الذي اختارته إدارة الرئيس الأمريكي نيكولاي ملادينوف مديرا تنفيذيا لـ"مجلس السلام في غزة"، ضمن خطة دونالد ترامب (المؤلفة من 20 نقطة)، والتي تقضي بتشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة الشئون المدنية تحت إشراف دولي؛ ويرأس اللجنة الدكتور علي شعث.

وقال شعث، في تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية"، إن اللجنة مكونة من 15 شخصية فلسطينية مهنية معتدلة، مشيرًا إلى أن عملها بدأ فور اجتماعها بالقاهرة، على أن تنتقل الأنشطة قريبًا إلى قطاع غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس اللجنة أن خطة العمل تستند إلى الخطة المصرية المعتمدة من الجامعة العربية، وحظيت بترحيب دول العالم الإسلامي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن جميع أعضاء اللجنة ملتزمون بالابتعاد عن الاشتباك المباشر في العمل السياسي والتركيز على بناء اقتصاد وطني فلسطيني متين.

انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار قتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 442 فلسطينيا، وأصابت 1236 آخرين، كما تقيد بشدة إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.

عامان من حرب الإبادة الإسرائيلية

وعلى مدار عامين، شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

