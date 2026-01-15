الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حكومة غزة: إسرائيل ارتكبت 1244 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

غزة، فيتو
غزة، فيتو
18 حجم الخط

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن إسرائيل ارتكبت 1244 خرقا خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط 449 قتيلا واصابة 1246 شخصا.

إسرائيل تتنصل

وأكد المكتب أن إسرائيل تتنصل من التزاماتها الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، مشيرا إلى أنها لم تسمح بدخول الحد الأدنى من المساعدات المتفق عليها إلى قطاع غزة، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وطالب المكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء الدوليين بالعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كاملة، وتأمين تدفق المساعدات الانسانية بشكل فوري لمعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأمس الأربعاء، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة والمكونة من 20 نقطة.

وذكر ويتكوف أن المرحلة الأولى قدّمت مساعدات إنسانية تاريخية، وحافظت على وقف إطلاق النار، وأعادت جميع الرهائن الأحياء ورفات 27 من أصل 28 رهينة متوفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

حماس: ملتزمون بتسليم الجثمان الأخير في قطاع غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: "حماس" وافقت على تسليم كل شيء في غزة

بيان مشترك من الوسطاء بشأن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
ads

الأكثر قراءة

بعد ولادة متعسرة في أطول انتخابات بمصر.. ملفات تشريعية مهمة في انتظار مجلس النواب 2026.. أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية يعلنون بدء دراسة أجندة القوانين

بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، ساويرس يعلق على أداء إمام عاشور في المباراة

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

هبوط طائرة تركية اضطراريا في برشلونة بعد تهديد بقنبلة على متنها

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ميدتيرم

جمال عبد الناصر، 108 أعوام على ميلاد زعيم مصر الحديثة ورمز الوحدة العربية

طلائع قوات من دول الناتو تصل إلى جرينلاند

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية