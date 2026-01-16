ترامب: ندرك أهمية مياه النيل للمصريين ولا ينبغي لأي دولة السيطرة على موارده منفردة

18 حجم الخط

بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فيها على استعداد الولايات المتحدة الأمريكية، لاستئناف الوساطة في ملف سد النهضة.

ترامب يؤكد استعداده لاستئناف الوساطة في أزمة سد النهضة

وكتب ترامب في رسالته إلى السيسي، انطلاقًا من روح صداقتنا الشخصية والتزام أمريكا بالسلام ورفاهية الشعب المصري، فأنا على استعداد لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة "تقاسم مياه النيل" بشكل مسؤول ونهائي.

رسالة ترامب إلى السيسي، فيتو

وتابع ترامب، يدرك فريقي وأنا الأهمية البالغة لـ نهر النيل لمصر وشعبها، وأرغب في مساعدتكم على تحقيق نتيجة تضمن تلبية احتياجات مصر وجمهورية السودان وإثيوبيا من المياه على المدى البعيد.

وختم، تؤكد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة في هذه المنطقة، أن تسيطر بشكل منفرد على موارد النيل الثمينة، وأن تلحق الضرر بجيرانها في هذه العملية.

إدارة ترامب تعمل على حل أزمة سد النهضة



وفي 4 نوفمبر الماضي، قال مسعد بولس، المبعوث الأمريكي، إن الرئيس ترامب، سعى خلال ولايته الأولى للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة ولكن للأسف لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف مسعد بولس في حوار صحفي وقتها: نعمل على إيجاد حل لأزمة سد النهضة ونتواصل مع مصر وإثيوبيا بهذا الخصوص.

