خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، خبير الأمن الإقليمي ومستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن تصريحات الرئيس السيسي حول إثيوبيا خلال مؤتمر الشراكة روسيا – إفريقيا واضحة ولا تقبل التأويل.

وأوضح أن مصر لم تهدد إثيوبيا إطلاقًا، وأن التصعيد يأتي دائمًا من جانب أديس أبابا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تتهم مصر زورًا بالتصعيد رغم أن مصر دولة سلمية ودفاعية.

13 عامًا من التفاوض مع إثيوبيا دون حلول

وأشار ربيع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي إلى أن المفاوضات مع إثيوبيا استمرت لمدة 13 عامًا دون التوصل إلى حلول بسبب تعنت الجانب الإثيوبي.

وأضاف أن إثيوبيا بدأت بناء السد بشكل أحادي مخالفًا للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة مراعاة العدالة بين الدول المتشاطئة على نهر دولي.

مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدم بعد بشأن أزمة سد النهضة

وأوضح الخبير الأمني أن مصر لديها أوراق ضغط دولية لم تُستخدم بعد، مستندة إلى الشرعية الدولية، وتشمل إمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لوضع قيود على الخلاف مع إثيوبيا. وأضاف أن التدخلات الخارجية كانت قليلة جدًا، حيث ذكر تدخل الرئيس ترامب في ولايته الأولى لمحاولة توقيع اتفاق، إلا أن الجانب الإثيوبي انسحب لاحقًا.

تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة تعني استبعاد الخيار العسكري

وشدد الدكتور وائل ربيع على أن تصريحات الرئيس السيسي لا تعني اللجوء للحل العسكري، بل تؤكد النهج السلمي والدبلوماسي لمصر في التعامل مع أزمة سد النهضة، محذرًا من تحريف الكلام عن سياقه.

في الختام، أكد ربيع أن مصر تسير وفق استراتيجية متوازنة بين الحفاظ على حقوقها المائية وعدم التصعيد العسكري، مع وجود خيارات دولية قوية لم تُفعل بعد، ما يمنح القاهرة أوراق قوة مهمة في المفاوضات القادمة.

