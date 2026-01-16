مصطفى شوبير يقترب من المشاركة أساسيا أمام نيجيريا بأمم إفريقيا

18 حجم الخط

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك اتجاها داخل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، على الدفع بالحارس مصطفى شوبير أساسيا أمام نيجيريا في اللقاء الذي يقام غدا السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

تغييرات اضطرارية في تشكيلة مصر أمام نيجيريا

وبات من المؤكد أن تشهد تشكيلة منتخب مصر الأساسية أمام نيجيريا في لقاء الغد، بعض التغييرات الاضطرارية بسبب الغيابات والإصابات، حيث يغيب محمد حمدي الظهير الأيسر ومغادرته الرضي المغربية الأحد الماضي، بعد إصابته بالرباط الصليبي

كما يغيب أحمد فتوح الظهير الأيسر البديل بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، إلى جانب غياب حسام عبد المجيد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

محمد إسماعيل مدافع منتخب مصر، فيتو

ومن المتوقع، أن يدفع حسام حسن باللاعب خالد صبحي في مركز الظهير الأيسر بديلا لأحمد فتوح، في حين يقترب محمد إسماعيل من المشاركة في مركز قلب الدفاع كبديل عن حسام عبد المجيد

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

