ما كمية الماء التي يحتاجها الجسم يوميًا؟

يمثل الماء نحو 60% من وزن جسم الإنسان، وهو عنصر حيوي لا غنى عنه لإتمام الوظائف الحيوية؛ بدءا من طرد السموم من الأعضاء، مرورا بنقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، وصولا إلى ترطيب المفاصل وتسهيل عملية الهضم.

ويحذر الخبراء من أن نقص المياه يؤدي إلى الجفاف، والذي قد تتطور حالاته الشديدة لتسبب الدوار، الارتباك، وحتى النوبات التشنجية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

كم نحتاج من الماء يوميا؟

رغم شيوع مقولة "ثمانية أكواب يوميا"، إلا أن الاحتياجات الفعلية تتباين بناء على الوزن، مستوى النشاط البدني، وحالة الطقس، وكانت المعايير الاسترشادية العامة كالاتي:

الرجال: يحتاجون إلى حوالي 13 كوبا (3 لترات) من السوائل يوميا.

النساء: يحتجن إلى 9 أكواب (أكثر من لترين بقليل)، وتزداد هذه الكمية لتصل إلى 10 أكواب للحوامل، و12 كوبا للمرضعات.

وتستدعي ظروف معينة زيادة هذه الكميات، مثل الطقس الحار، المجهود البدني الشاق، أو الإصابة بأمراض يصاحبها حمى أو قيء أو إسهال، وعلى النقيض، قد يضطر المصابون بـفشل القلب أو بعض أمراض الكلى إلى تقنين كميات المياه المستهلكة بناء على توجيهات الطبيب.

احتياجات الأطفال

تعتمد احتياجات الأطفال على العمر والوزن والمناخ، وبشكل عام يوصى بالتالي:

الأطفال من 1-3 سنوات: 4 أكواب يوميا.

الأطفال من 4-8 سنوات: 5 أكواب يوميا.

المراهقون: من 6 إلى 8 أكواب يوميا.

أثناء اللعب أو التمرين: ينصح بشرب نصف كوب إلى كوبين كل 15 إلى 20 دقيقة.

يمنع إعطاء الماء الصافي للرضع دون سن 6 أشهر؛ فمعدة الرضيع لا تتجاوز حجم البيضة، وشغلها بالماء قد يمنعها من استيعاب حليب الأم أو الحليب الاصطناعي الضروري لنموهم.

الفوائد الصحية ودور الماء في إنقاص الوزن

يسهم شرب الماء في تحسين الصحة العامة عبر:

التخلص من الفضلات عبر البول والبراز والعرق.

تنظيم درجة حرارة الجسم وحماية الأنسجة الحساسة.

ليونة المفاصل وتحسين مظهر البشرة ونضارتها.

وعن دوره في إنقاص الوزن، تشير الدراسات إلى أن الماء يحفز عملية التمثيل الغذائي (الأيض)، خاصة عند شربه باردا، حيث يبذل الجسم طاقة إضافية لتسخينه، كما يساعد على الشعور بالشبع؛ حيث أظهرت دراسة أن شرب كوبين من الماء قبل الوجبة قلل من كمية الطعام المتناولة بنسبة 22%، وفضلا عن أن استبدال المشروبات السكرية بالماء يقلل بشكل كبير من السعرات الحرارية اليومية.

لا تقتصر السوائل على الماء الصافي فقط، بل تشمل مصادر أخرى مع ضرورة الانتباه لسلبيات بعضها:

القهوة والشاي: يوفران الماء لكنهما يحتويان على الكافيين الذي قد يعمل كمدر خفيف للبول.

المشروبات الرياضية: مفيدة لتعويض الأملاح بعد التمرين الشاق، لكنها قد تكون غنية بالسكر والملح.

مشروبات الطاقة: تحتوي على محفزات قوية وسكر، ولا ينصح بها للأطفال والمراهقين.

الأطعمة: الخضروات والفواكه (مثل البطيخ والخيار والخص) تتكون من أكثر من 90% ماء، بالإضافة إلى الحساء.

متى يصبح الماء خطرا؟

رغم ندرة حدوث ذلك لدى البالغين الأصحاء، إلا أن شرب كميات ضخمة تفوق قدرة الكلى على التصريف يؤدي إلى "نقص صوديوم الدم" (Hyponatremia)، حيث تخفف المعادن في الدم وتنتفخ الخلايا، مما قد يهدد الحياة، ويزداد هذا الخطر لدى رياضيي التحمل كعدائي الماراثون.

كما يجب استشارة الطبيب حول كميات المياه المناسبة في حالات أمراض الغدة الدرقية، أو مشاكل الكلى والكبد والقلب، أو عند تناول أدوية تسبب احتباس السوائل مثل بعض مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم الأفيونية.

ويمكن معرفة ما إذا كان الشخص يشرب ما يكفي من خلال مؤشرين بسيطين:

نادر ما تشعر بالعطش.

لون البول شفاف أو أصفر فاتح.

نصائح لزيادة شرب الماء:

احمل زجاجة ماء معك طوال اليوم.

أضف شرائح الليمون أو الخيار لتحسين النكهة.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمياه.

