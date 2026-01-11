روتين العناية بالشفاه، من الطبيعة طوال فصل الشتاء

18 حجم الخط

روتين العناية بالشفاه، في فصل الشتاء تعاني الشفاه بشكل خاص من الجفاف والتشققات بسبب انخفاض درجات الحرارة، وزيادة البرودة، والتعرض للهواء الجاف، إضافة إلى قلة شرب الماء مقارنة بفصل الصيف.





وتُعد الشفاه من أكثر المناطق حساسية في الوجه لأنها لا تحتوي على غدد دهنية، ما يجعلها أكثر عرضة لفقدان الترطيب بسرعة.



لذلك تصبح العناية الطبيعية بالشفاه خلال الشتاء ضرورة حقيقية للحفاظ على مظهر صحي وناعم، بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية القاسية.



لماذا تتأثر الشفاه في الشتاء؟



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الشفاه تتكون من طبقة جلد رقيقة جدًا، ومع التعرض للبرودة والرياح تفقد هذه الطبقة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.

كما أن العادات الخاطئة مثل لعق الشفاه باستمرار، أو التنفس من الفم، أو استخدام أحمر الشفاه غير المرطب، تزيد من حدة المشكلة. كل ذلك يؤدي إلى تشقق الشفاه، اسمرارها أحيانًا، ونزيف بسيط في الحالات الشديدة.



وأكدت خبيرة العناية بالبشرة، أن العناية بالشفاه من الطبيعة خلال فصل الشتاء ليست أمرًا معقدًا أو مكلفًا، بل تعتمد على مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، مع بعض الالتزام والعادات الصحيحة. الترطيب المنتظم، التقشير المعتدل، التغذية الجيدة، وحماية الشفاه من العوامل الخارجية، كلها خطوات أساسية للحصول على شفاه ناعمة وصحية طوال فصل الشتاء.

خطوات العناية بالشفاه طوال الشتاء



وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، دور الطبيعة بمكوناتها الغنية والآمنة التي تمنح الشفاه الترطيب والتغذية والحماية، في السطور التالية.

الترطيب الطبيعي أساس العناية

يُعد الترطيب الخطوة الأولى والأهم في العناية بالشفاه شتاءً. ومن أفضل المرطبات الطبيعية:



زيت الزيتون: غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تغذي الشفاه بعمق، ويكفي وضع بضع قطرات قبل النوم للحصول على شفاه ناعمة صباحًا.



زيت جوز الهند: يتميز بقدرته العالية على الاحتفاظ بالرطوبة، كما يمنح الشفاه لمعانًا طبيعيًا ويحميها من التشقق.



زبدة الشيا الطبيعية: تعتبر من أقوى المرطبات، وتناسب الشفاه شديدة الجفاف، خاصة في الأجواء الباردة جدًا.



الانتظام في استخدام هذه الزيوت يوميًا يساعد على استعادة نعومة الشفاه ومنع تشققها.

تقشير الشفاه بطرق طبيعية

التقشير خطوة لا تقل أهمية عن الترطيب، لأنه يزيل الجلد الميت ويجعل الشفاه أكثر قدرة على امتصاص الزيوت الطبيعية. ويمكن اللجوء إلى وصفات بسيطة وآمنة مثل:



السكر مع العسل: يُمزج مقدار صغير من السكر الناعم مع العسل، ويُدلك به الشفاه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم تُشطف بالماء الفاتر.



القهوة مع زيت الزيتون: تساعد القهوة على تنشيط الدورة الدموية في الشفاه، ما يمنحها لونًا ورديًا طبيعيًا.



يفضل تقشير الشفاه مرة إلى مرتين أسبوعيًا فقط، حتى لا تتعرض للتهيج.

العسل.. علاج طبيعي متكامل

يُعد العسل من أفضل المكونات الطبيعية للعناية بالشفاه، فهو مرطب قوي ومضاد للبكتيريا في الوقت نفسه. وضع طبقة رقيقة من العسل على الشفاه لمدة 15 دقيقة يوميًا يساعد على علاج التشققات، وتسريع التئام الجروح البسيطة، ومنح الشفاه مظهرًا صحيًا وناعمًا. ويمكن استخدامه أيضًا كقناع ليلي بتركه حتى الصباح.

العناية بالشفاه

التغذية وشرب الماء

العناية بالشفاه لا تقتصر على الوصفات الخارجية فقط، بل تبدأ من الداخل. نقص شرب الماء في الشتاء من الأسباب الرئيسية لجفاف الشفاه، لذا يُنصح بالحرص على شرب كميات كافية من السوائل، حتى مع عدم الشعور بالعطش.

كما تلعب التغذية دورًا مهمًا، فالأطعمة الغنية بفيتامين B وE مثل المكسرات، الأفوكادو، البيض، والخضروات الورقية، تساعد على تجديد خلايا الجلد وتحسين صحة الشفاه.

حماية الشفاه من العوامل الخارجية

من الأخطاء الشائعة إهمال حماية الشفاه عند الخروج في الطقس البارد. يمكن استخدام مرهم شفاه طبيعي مكون من شمع العسل والزيوت النباتية لتكوين طبقة عازلة تحمي الشفاه من الرياح والبرد. كما يُفضل تجنب التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة دون حماية.

عادات يومية بسيطة لشفاه صحية



هناك بعض العادات اليومية التي تُحدث فرقًا كبيرًا في صحة الشفاه خلال الشتاء، مثل:



تجنب لعق الشفاه لأنه يزيد من جفافها.



إزالة أحمر الشفاه قبل النوم وترطيب الشفاه جيدًا.



استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتدليك الشفاه بلطف أثناء غسل الأسنان.



الابتعاد عن مستحضرات الشفاه التي تحتوي على الكحول أو العطور القوية.

